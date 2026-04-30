Hyundai ला रहा नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और i20, नई ऑफ-रोडर और 7 सीटर SUV भी होगी लॉन्च

हुंडई भारत में अपनी नई कारों और SUV को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें नई क्रेटा और i20 के साथ बेयॉन और Palisade भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि हुंडई अपने इन नए प्रोडक्ट्स में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

हुंडई (Hyundai) फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार हुंडई भारत में अपनी नई कारों और SUV को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें नई क्रेटा, i20 के साथ बेयॉन और Palisade भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी एक नई ऑफ-रोडर और 7 सीटर एसयूवी भी लॉन्च करेगी। तो आइए जानते हैं कि हुंडई अपने इन नए प्रोडक्ट्स में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा और i20 कंपनी थर्ड जेनरेशन क्रेटा को इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। नए अडवांस्ड K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नई हुंडई क्रेटा का बॉक्सी लुक होगा। इसमें 19 इंच के अलॉय वील और 'जीरो-ग्रेविटी' केबिन होगा। इसका सबसे बड़ा अपडेट हाइब्रिड पावरट्रेन होगा, जो 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होगा। नई क्रेटा के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन i20 भी लॉन्च होने वाली है। यह 2027 में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल पहली बार एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगा। यह उसी नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा जिस पर नई वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी बेस्ड है। इस हैचबैक में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इंजन हाइब्रिड-रेडी भी हो सकता है।

बेयॉन, ऑफ-रोडर और नई एमपीवी हुंडई बेयॉन एक क्रॉसओवर है। यह एक्सटर और क्रेटा के बीच के सेगमेंट में आएगी। यह मॉडल 4 मीटर से कम लंबाई वाली कैटिगरी में आएगा। यह नई वेन्यू के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी एक नई 7-सीटर एमपीवी डिवेलप कर रही है। यह क्लैविस के आर्किटेक्चर पर बेस्ड हो सकती है। साथ ही हुंडई एक बिल्कुल नए मॉडल के साथ ऑफ-रोड एसयूवी सेगमेंट में भी एंट्री करेगी। अफवाहों के अनुसार, यह रगेड, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाली एसयूवी बॉडी-ऑन-फ्रेम या यूनिबॉडी गाड़ी होगी, जिसे महिंद्रा थार और मारुति जिम्नी को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।