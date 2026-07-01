सप्लायर प्लांट में आग के बावजूद इस कंपनी की ताबड़तोड़ सेल, जून में बिकीं 51 हजार से ज्यादा गाड़ियां

हुंडई ने जून 2026 के सेल्स डेटा को रिलीज कर दिया है। एक सप्लायर प्लांट में आग की घटना के बावजूद कंपनी ने पिछले महीने 51 हजार से ज्यादा यूनिट्स की सेल की। इसमें 11,700 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल है।

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हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने जून 2026 के सेल्स डेटा को रिलीज कर दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने जून महीने में कुल 51,335 यूनिट्स की सेल दर्ज की। इसमें 39,635 यूनिट्स की डोमेस्टिक सेल और 11,700 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल है। हालांकि, इस दौरान कंपनी को अपने एक सप्लायर के प्लांट में आग लगने की वजह से प्रोडक्शन में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। खास बात है कि कंपनी का प्रोडक्शन अब फिर से नॉर्मल हो गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

दूसरे सप्लायर लोकेशन्स से अरेंज किए पार्ट्स कंपनी के अनुसार सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आग लगने के कारण ऑटो पार्ट्स की सप्लाई कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। इससे हुंडई के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ा। इस घटना की वजह से कंपनी करीब 13,900 गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं कर पाई। हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि प्रोडक्शन में इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद कंपनी ने जून 2026 में 51,335 यूनिट्स की टोटल सेल की। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन में आई इस बाधा को दूर करने के लिए कंपनी ने तुरंत जरूरी कदम उठाए और ऑटो पार्ट्स की व्यवस्था दूसरे सप्लायर लोकेशन्स से की।

सभी प्लांट्स में नॉर्मल हुआ प्रोडक्शन तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी के सभी प्लांट्स में 22 जून 2026 से प्रोडक्शन पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जून महीने में प्रोडक्शन में हुई कमी की भरपाई FY2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान कर ली जाएगी। कंपनी का कहना है कि ऑप्शनल सप्लाई अरेंजमेंट और प्रोडक्शन नॉर्मल होने के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग पहले की तरह चल रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में प्रोडक्शन और बिक्री दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है।

आने वाली है हुंडई की नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा हुंडई काफी समय से अपनी नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। इसे इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा थर्ड-जेनरेशन K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म एसयूवी की सेफ्टी को बेहतर करने का काम करेगा। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। शुरुआत में कंपनी तीन इंजन ऑप्शन- 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल में ऑफर कर सकती है। नई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।