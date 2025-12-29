Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Palisade global sales set to cross 200,000 mark as hybrid demand soars, Check all details
रिकॉर्ड! इस SUV के पीछे पड़े दुनिया भर के लोग, बंपर डिमांड से सेल 2 लाख के पार; बंद आंखों से हाथों-हाथ खरीद रहे ग्राहक

रिकॉर्ड! इस SUV के पीछे पड़े दुनिया भर के लोग, बंपर डिमांड से सेल 2 लाख के पार; बंद आंखों से हाथों-हाथ खरीद रहे ग्राहक

संक्षेप:

हुंडई पैलिसेडे (Hyundai Palisade) दुनियाभर में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। साल 2025 में इस फुल-साइज SUV की ग्लोबल बिक्री पहली बार 2 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने जा रही है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी वजह हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती डिमांड है।

Dec 29, 2025 11:23 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Hyundai IONIQ 6arrow

हुंडई पैलिसेडे (Hyundai Palisade) दुनियाभर में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। साल 2025 में इस फुल-साइज SUV की ग्लोबल बिक्री पहली बार 2 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने जा रही है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी वजह हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती डिमांड है। ऐसे समय में जब पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, हुंडई मोटर ग्रुप (Hyundai Motor Group) ने पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड जैसे मल्टी-पावरट्रेन स्ट्रैटेजी अपनाकर बड़ा दांव खेला है, जो अब सफल होता दिख रहा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए खासियत

11 महीनों में ही टूटा पुराना रिकॉर्ड

दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित बिजनेस रिपोर्ट (Maeil Business News Korea) के मुताबिक, हुंडई (Hyundai) ने 2025 के पहले 11 महीनों में पैलिसेडे (Palisade) की 1,92,285 यूनिट्स बेच दी हैं। इससे पहले का सालाना रिकॉर्ड 1,66,622 यूनिट (2023) था, यानी नया रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है। दिसंबर की बिक्री जोड़ते ही आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो जाएगा।

2018 से अब तक पैलिसेडे (Palisade) का सफर

हुंडई पैलिसेडे (Hyundai Palisade) को पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसकी बिक्री 2019 में 1,07,514 यूनिट, 2020 में 1,57,133 यूनिट, 2021 में 1,57,688 यूनिट, 2022 में 1,51,427 यूनिट (थोड़ी गिरावट) और 2023 में फेसलिफ्ट के बाद बिक्री में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। हर अपडेट के साथ पैलिसेडे (Palisade) और ज्यादा प्रीमियम और फैमिली-फ्रेंडली बनती गई, जिससे इसकी डिमांड लगातार बढ़ती रही।

ऑल-न्यू-पैलिसेडे: ज्यादा स्पेस, ज्यादा टेक्नोलॉजी

इस साल हुंडई (Hyundai) ने द ऑल न्यू पैलिसेडे (The All-New Palisade) को ग्लोबल मार्केट में पेश किया है। इस नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें 7 और 9-सीटर लेआउट का विकल्प मिलता है। इसमें ज्यादा चौड़ा और आरामदायक केबिन दिया गया है।

इसमें नया 2.5-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर से बेहतर स्मूद चलता है। इसमें आसान ड्राइविंग के साथ बेहतर माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है। यही वजह है कि हाइब्रिड पैलिसेडे को ग्राहक हाथों-हाथ ले रहे हैं।

2030 तक 18 हाइब्रिड मॉडल

हुंडई (Hyundai) अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा फोकस करने जा रही है। सितंबर में हुए CEO इंवेस्टर डे के दौरान कंपनी ने ऐलान किया कि 2030 तक 18 हाइब्रिड मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। इनमें एंट्री-लेवल कार से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक शामिल होंगे। EV की धीमी डिमांड के बीच यह रणनीति हुंडई (Hyundai) को मजबूती देगी।

हुंडई पैलिसेडे क्यों हो रही है इतनी पॉपुलर?

हुंडई (Hyundai) के एक अधिकारी के मुताबिक, पैलिसेडे (Palisade) अब हुंडई (Hyundai) की फ्लैगशिप SUV बन चुकी है। बढ़ती ट्रैवल और आउटडोर एक्टिविटीज, बड़ा केबिन और हाई माइलेज वाले हाइब्रिड वर्जन इसकी बिक्री को तेजी से बढ़ा रहे हैं। साफ है कि आज के ग्राहक स्पेस, कम्फर्ट और फ्यूल एफिशिएंसी तीनों चाहते हैं और पैलिसेडे (Palisade) इन तीनों पर खरी उतरती है।

ये भी पढ़ें:मार्केट का माहौल बदलने नए अवतार में आ रही मारुति ब्रेजा, मिलेंगे ये 6 बड़े बदलाव
ये भी पढ़ें:अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए खासियत

हुंडई पैलिसेडे (Hyundai Palisade) की 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री का सबसे मजबूत सेगमेंट बनती जा रही है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले सालों में हुंडई पैलिसेडे (Hyundai Palisade) न सिर्फ ग्लोबल मार्केट में बल्कि भारत जैसे उभरते बाजारों में भी बड़ा नाम बन सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।