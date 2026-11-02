वेन्यू से लेकर क्रेटा और अल्काजार तक, Hyundai की SUVs पर शानदार डील, 1.25 लाख रुपये तक का फायदा

हुंडई आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेकर हाजिर है। ऑफर में आप कंपनी की एसयूवी को 1.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई की डील्स के बारे में।

नई SUV के साथ दिवाली सेलीब्रेट करना चाहते हैं, तो हुंडई (Hyundai) आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेकर हाजिर है। Auto Punditz की रिपोर्ट के अनुसार हुंडई नवंबर 2026 में अपनी एसयूवी रेंज पर तगड़े बेनिफिट्स दे रही है। रिपोर्ट की मानें, तो इस महीने कंपनी Exter, Venue, Bayon, Creta, Creta N Line, Creta Electric और Alcazar पर 1.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

एक्सटर पर 55 हजार रुपये तक की बचत नवंबर में पुरानी एक्सटर और नए मॉडल पर अलग-अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। पुरानी एक्सटर के EX Petrol, EX(O) Petrol और EX Dual CNG वेरिएंट पर 10 हजार रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। इसके दूसरे वेरिएंट पर 55 हजार रुपये तक की छूट मिल सकती है। वहीं, नई एक्सटर के HX2 Petrol और सीएनजी वेरिएंट पर 10 हजार रुपये तक और बाकी वेरिएंट पर 50 हजार रुपये तक के बेनेफिट दिए जा रहे हैं।

वेन्यू और बेयॉन पर 25 हजार रुपये तक के फायदे नई हुंडई वेन्यू और वेन्यू N लाइन पर 5 हजार रुपये का स्क्रैपेज बेनेफिट मिल रहा है। इसके अलावा, अलग से 20 हजार रुपये तक के अडिशनल बेनिफिट्स भी लिस्ट किए गए हैं। इस तरह एलिजिबल बायर्स को टोटल 25 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ, बेयॉन के सभी वेरिएंट पर 5 हजार रुपये तक का स्क्रैपेज बेनेफिट दिया जा रहा है।

क्रेटा और क्रेटा N लाइन पर सबसे ज्यादा ऑफर हुंडई क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.15 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके E Petrol वेरिएंट पर 1 लाख रुपये, iVT Petrol वेरिएंट पर 1.05 लाख रुपये और दूसरे पेट्रोल वेरिएंट पर 1.15 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि, डीजल वेरिएंट पर केवल 10 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है। क्रेटा N लाइन पर कंपनी सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपये तक के बेनेफिट दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सट्रा दिवाली बोनस, एक्सचेंज/स्क्रैपेज बेनेफिट और अपग्रेड ऑफर शामिल हैं।

क्रेटा इलेक्ट्रिक और अल्काजार पर भी छूट क्रेटा इलेक्ट्रिक के Smart (O) LR HC और Excellence LR HC वेरिएंट पर 80 हजार रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके दूसरे वेरिएंट पर 50 हजार रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, अल्काजार के पेट्रोल वेरिएंट पर 90 हजार रुपये और डीजल वेरिएंट पर 45 हजार रुपये तक के बेनेफिट मिल रहे हैं।