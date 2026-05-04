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हुंडई की कारों पर भारी डिस्काउंट, ₹1.05 लाख सस्ती हुई क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर भी बंपर डील

May 04, 2026 05:03 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मई 2026 में हुंडई अपनी क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर धांसू डिस्काउंट ऑफर कर रही है। आप कंपनी की इन गाड़ियों को 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

हुंडई की कारों पर भारी डिस्काउंट, ₹1.05 लाख सस्ती हुई क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर भी बंपर डील

नई एसयूवी, सेडान या हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, तो Hyundai की धमाकेदार डील आपके लिए ही है। कंपनी मई 2026 में अपनी क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर धांसू डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आप कंपनी के इन प्रोडक्ट्स को आप 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों पर दी जा रही डील्स के बारे में।

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क्रेटा पर सबसे बड़ा डिस्काउंट

इस महीने क्रेटा पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। आप इस महीने क्रेटा को 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। यह मिडसाइज एसयूवी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। क्रेटा कई इंजन ऑप्शन के साथ आती है। क्रेटा का मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी एसयूवी से है। इसकी कीमत 10.79 लाख रुपये से 20.05 लाख रुपये के बीच है। कंपनी आजकल नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर भी काम कर रही है। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है।

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क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 70 हजार रुपये तक के बेनिफिट

क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 70,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दमदार परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज और बेहतरीन फीचर्स से लैस केबिन ऑफर करती है। हालांकि, इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले की कमी आपको खल सकती है। इसकी कीमत 18.02 लाख रुपये से लेकर 23.82 लाख रुपये तक है। इसकी Vinfast VF6, Mahindra BE 6, MG Windsor, Tata Harrier EV और MG ZS EV से कॉम्पीट करती है।

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अल्काजार पर होगा 75 हजार रुपये तक का फायदा

अल्काजार के पेट्रोल वेरिएंट पर 75 हजार रुपये तक और डीजल वेरिएंट पर 45 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। यह एसयूवी प्रीमियम केबिन और कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। हालांकि, इसकी थर्ड-रो में बैठने की जगह थोड़ी कम है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7X0 से है। इसकी कीमत 14.50 लाख रुपये से 21.06 लाख रुपये के बीच है।

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i20 और ग्रैंड i10 निओस पर 80 हजार तक की छूट

इस महीने i20 पर 65 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। यह प्रीमियम हैचबैक शानदार स्पेस, कंफर्ट और फीचर्स ऑफर करती है। हालांकि, 5.99 लाख रुपये से 11.53 लाख रुपये की कीमत के साथ यह अपने सेगमेंट की कुछ कारों से महंगी है। इसका मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लान्जा और टाटा ऑल्ट्रोज से है। ग्रैंड i10 निओस की बात करें, तो इस पर 80 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। 5.55 लाख रुपये से 8.03 लाख रुपये के बीच की कीमत वाली यह कार मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो को टक्कर देती है।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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