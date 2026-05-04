हुंडई की कारों पर भारी डिस्काउंट, ₹1.05 लाख सस्ती हुई क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर भी बंपर डील

मई 2026 में हुंडई अपनी क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर धांसू डिस्काउंट ऑफर कर रही है। आप कंपनी की इन गाड़ियों को 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

नई एसयूवी, सेडान या हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, तो Hyundai की धमाकेदार डील आपके लिए ही है। कंपनी मई 2026 में अपनी क्रेटा, अल्काजार, ग्रैंड i10 निओस और i20 पर धांसू डिस्काउंट ऑफर कर रही है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आप कंपनी के इन प्रोडक्ट्स को आप 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों पर दी जा रही डील्स के बारे में।

क्रेटा पर सबसे बड़ा डिस्काउंट इस महीने क्रेटा पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। आप इस महीने क्रेटा को 1.05 लाख रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। यह मिडसाइज एसयूवी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। क्रेटा कई इंजन ऑप्शन के साथ आती है। क्रेटा का मुकाबला किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी एसयूवी से है। इसकी कीमत 10.79 लाख रुपये से 20.05 लाख रुपये के बीच है। कंपनी आजकल नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा पर भी काम कर रही है। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 70 हजार रुपये तक के बेनिफिट क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 70,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दमदार परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज और बेहतरीन फीचर्स से लैस केबिन ऑफर करती है। हालांकि, इसमें वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले की कमी आपको खल सकती है। इसकी कीमत 18.02 लाख रुपये से लेकर 23.82 लाख रुपये तक है। इसकी Vinfast VF6, Mahindra BE 6, MG Windsor, Tata Harrier EV और MG ZS EV से कॉम्पीट करती है।

अल्काजार पर होगा 75 हजार रुपये तक का फायदा अल्काजार के पेट्रोल वेरिएंट पर 75 हजार रुपये तक और डीजल वेरिएंट पर 45 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। यह एसयूवी प्रीमियम केबिन और कंफर्टेबल राइड ऑफर करती है। हालांकि, इसकी थर्ड-रो में बैठने की जगह थोड़ी कम है। इसका मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी 7X0 से है। इसकी कीमत 14.50 लाख रुपये से 21.06 लाख रुपये के बीच है।