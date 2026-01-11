हुंडई ने खोला पिटारा, इन 4 धांसू मॉडलों पर ₹70000 तक की बचत का मौका; अब खरीदने की मचेगी लूट!
हुंडई साल 2026 की शुरुआत यानी जनवरी महीने में अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इनमें कंपनी की पॉपुलर सेडान वरना से लेकर और ऑरा और हुंडई अल्काजार जैसी एसयूवी से लेकर वेन्यू तक शामिल है।
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई हुंडई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, हुंडई साल 2026 की शुरुआत यानी जनवरी महीने में अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इनमें कंपनी की पॉपुलर सेडान वरना से लेकर और ऑरा और हुंडई अल्काजार जैसी एसयूवी से लेकर वेन्यू तक शामिल है। ग्राहक जनवरी महीने के दौरान इन मॉडलों को खरीद कर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
हुंडई वरना पर 70000 तक की छूट
हुंडई भारतीय ग्राहकों के बीच पॉपुलर सेडान वरना पर जनवरी महीने के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक हुंडई वरना खरीदने पर इस दौरान अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई वरना का मुकाबला होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया जैसी कारों से होता है। इसके अलावा, कंपनी हुंडई ऑरा पर भी भारी छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान हुंडई ऑरा खरीदने पर अधिकतम 58,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। बता दें कि इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल है।
हुंडई वेन्यू पर भी बंपर छूट
दूसरी ओर कंपनी अपनी पॉपुलर एसयूवी अल्काजार पर भी भारी छूट दे रही है। ग्राहक जनवरी महीने के दौरान हुंडई अल्काजार खरीदने पर अधिकतम 65,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई अल्काजार का मुकाबला टाटा सफारी और एमजी हेक्टर जैसी एसयूवी से होता है। इसके अलावा, कंपनी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू पर भी भारी छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक हुंडई वेन्यू खरीदने पर इस दौरान अधिकतम 60,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
