Hyundai ने कराई मौज, i20 से लेकर क्रेटा और वेन्यू तक, इस महीने 1.10 लाख रुपये तक का फायदा
इस महीने आप हुंडई की ग्रैंड i10 नियॉस, i20, क्रेटा, वरना और अल्काजार को टोटल 1.10 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज सपोर्ट, अपग्रेड स्कीम, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और रूरल इन्सेंटिव शामिल हैं।
हुंडई ने ग्राहकों की मौज करा दी है। कंपनी ने अप्रैल 2026 के ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। ऑफर में कंपनी की हैचबैक, सेडान और SUV के साथ ईवी पर तगड़े बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने आप कंपनी की ग्रैंड i10 नियॉस, i20, क्रेटा, वरना और अल्काजार को टोटल 1.10 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज सपोर्ट, अपग्रेड स्कीम, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और रूरल इन्सेंटिव शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई के अप्रैल 2026 ऑफर्स के बारे में।
Grand i10 Nios
हुंडई ग्रैंड i10 नियॉस को इस महीने तगड़े ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। इसमें सेलेक्टेड हाई ट्रिम मॉडल्स पर 68 हजार रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यह हैचबैक 83 पीएस की पावर और 113.8 एनएम का टॉर्क जेनरेट करने वाले 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन और 69 पीएस पावर जेनरेट करने वाले सीएनजी ऑप्शन के साथ के साथ आती है।
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Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 7.92 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Aura
हुंडई ऑरा कॉम्पैक्ट सेडान पर इस महीने 20 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। इस सेडान में नियॉस की तरह 1.2-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह बूट स्पेस को प्रायोरिटी देने वाले खरीददारों के लिए डिजायर का एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। कुल मिलाकर ऑरा शहर में रहने वाले बायर्स और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए एक शानदार सेडान है।
i20
हुंडई i20 प्रीमियम हैचबैक है। इसका एन लाइन वेरिएंट भी आता है। अप्रैल में कंपनी इस हैचबैक पर 58 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें आपको 83 पीएस की पावर वाला 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसमें मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। वहीं, एन लाइन वेरिएंट में 120 पीएस पावर वाला 1.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है।
Venue
हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक होने के बावजूद, वेन्यू को अप्रैल में केवल 5 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1.2 पेट्रोल, 1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन के ऑप्शन पहले की तरह ही उपलब्ध हैं।
Exter
रिपोर्ट के अनुसार हुंडई एक्सटर एसयूवी के पुराने स्टॉक पर 43 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। जबकि, नए मॉडल्स पर यह छूट 5,000 रुपये तक की है। एक्सटर हुंडई के 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी उपलब्ध है।
Verna
पुराने स्टॉक वाली हुंडई वरना iVT ट्रिम्स पर कुल मिलाकर 1.10 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वरना में 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 160 PS वाला 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल सेडान में से एक बनाता है।
Creta
हुंडई क्रेटा के पेट्रोल और एन लाइन वेरिएंट पर 55 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है। 1.5 पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आने वाली क्रेटा, मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में काफी पॉप्युलर है। वहीं, अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने की सोच रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है।
Alcazar
हुंडई अल्काजार पेट्रोल वेरिएंट पर 70 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि डीजल वेरिएंट पर 30 हजार रुपये तक की छूट दी जा रही है। यह एसयूवी 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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