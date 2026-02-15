नए मॉडल आने से अचानक ही बढ़ गई इन दोनों कारों की बिक्री, कीमत बस ₹6 लाख से शुरू; 92% की ग्रोथ
हुंडई ने दिसंबर 2025 में प्राइम HB और प्राइम SD टैक्सी मॉडल लॉन्च किए थे। प्राइम HB और प्राइम SD, ग्रैंड i10 निओस और ऑरा पर तैयार किए गए हैं। इनके आने के बाद, दोनों मॉडलों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है।
हुंडई ने दिसंबर 2025 में प्राइम HB और प्राइम SD टैक्सी मॉडल लॉन्च किए थे। प्राइम HB और प्राइम SD, ग्रैंड i10 निओस और ऑरा पर तैयार किए गए हैं। इनके आने के बाद, दोनों मॉडलों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। हुंडई अभी ग्रैंड i10 निओस और ऑरा के कुल महीने के बिक्री आंकड़ों में प्राइम टैक्सी की बिक्री को शामिल कर रही है, जिससे जनवरी 2026 के बिक्री आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। चलिए इनकी सेल्स पर नजर डालते हैं।
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस और ऑरा YoY सेल्स जनवरी 2026
|मॉडल
|जनवरी 2025
|जनवरी 2026
|YoY चेंज
|YoY ग्रोथ %
|ग्रैंड i10 निओस
|5,311
|7,710
|2,399
|45.20%
|ऑरा
|5,388
|7,978
|2,590
|48.10%
हुंडई ग्रैंड i10 निओस और ऑरा की ईयरली सेल्स की बात करें तो ग्रैंड i10 निओस की जनवरी 2025 में 5,311 यूनिट बिकी थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 7,710 यूनिट हो गई। यानी इसकी 2,399 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 45.20% की ईयरली ग्रोथ मिली। ऑरा की जनवरी 2025 में 5,388 यूनिट बिकी थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 7,978 यूनिट हो गई। यानी इसकी 2,590 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 48.10% की ईयरली ग्रोथ मिली।
|हुंडई ग्रैंड i10 निओस और ऑरा MoM सेल्स जनवरी 2026
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|जनवरी 2026
|YoY चेंज
|MoM ग्रोथ %
|ग्रैंड i10 निओस
|4,010
|7,710
|3,700
|92.30%
|ऑरा
|4,925
|7,978
|3,053
|62%
हुंडई ग्रैंड i10 निओस और ऑरा की मंथली सेल्स की बात करें तो ग्रैंड i10 निओस की दिसंबर 2025 में 4,010 यूनिट बिकी थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 7,710 यूनिट हो गई। यानी इसकी 3,700 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 92.30% की मंथली ग्रोथ मिली। ऑरा की दिसंबर 2025 में 4,925 यूनिट बिकी थीं, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 7,978 यूनिट हो गई। यानी इसकी 3,053 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 62% की मंथली ग्रोथ मिली।
ब्रोशर से कीमतों में कम्फ्यूज हुआ पैदा
हुंडई प्राइम HB हैचबैक ग्रैंड i10 निओस और प्राइम SD सेडान ऑरा पर बेस्ड है। प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपए और प्राइम SD की कीमत 6.90 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए इन कारों को खास EMI ऑप्शन भी पेश किए हैं। इन दोनों कारों को 31,950 रुपए का डाउन पेमेंट देकर खरीद सकते हैं। जिसके बाद हर महीने 11,870 की EMI देनी होगी। हालांकि, ब्रोशर में हुंडई प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत 6.40 लाख रुपए है। यानी कंपनी द्वारा लॉन्च की गई कीमत से 40 हजार रुपए ज्यादा।
हुंडई i10 निओस टैक्सी (प्राइम HB) की 3 अलग कीमतें
हुंडई ने कन्फर्म किया है कि प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग है, जिससे यह उन रियर मामलों में से एक बन गई है जहां एक मास-मार्केट कार के एक ही मॉडल ईयर में कई आधिकारिक बेस प्राइस हैं। हुंडई ने अब साफ किया है कि प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत जिन एरिया में 6 लाख रुपए है, उसमें नई दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
भारत के ज्यादातर अन्य राज्यों और शहरों में प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत 6.40 लाख रुपए है। इससे यह साफ होता है कि हुंडई के नेशनल ब्रोशर में 6.40 लाख रुपए का आंकड़ा प्रमुखता से दिखाया गया है। एक खास बात ये है कि इंफाल (मणिपुर) में हुंडई प्राइम HB की एक्स-शोरूम कीमत 6,42,500 रुपए है, जो ज्यादातर अन्य राज्यों में लागू 6.40 लाख रुपए की कीमत से लगभग 2,500 रुपए ज्यादा है। हालांकि, मोइरांग (मणिपुर) में प्राइम HB की कीमत 6.40 लाख रुपए है।
हुंडई ऑरा टैक्सी (प्राइम SD) की 2 अलग कीमतें
हुंडई ऑरा-बेस्ड प्राइम SD सेडान की प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्राइम HB हैचबैक की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रैट है। भारत के ज्यादातर राज्यों और शहरों में हुंडई ने 6.90 लाख रुपए की एक समान एक्स-शोरूम कीमत बनाए रखी है। प्राइम SD के लिए कीमत 6.90 लाख रुपए है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों के लिए रीजनल बदलावों की चिंता किए बिना लागत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है।
प्राइम HB के उलट, प्राइम SD के लिए कोई कम कीमत वाला जोन नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ग्राहक दूसरे राज्यों के ग्राहकों की तरह ही 6.90 लाख रुपए की कीमत देते हैं, जिससे सेडान का प्राइसिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आसान और अनुमान लगाने योग्य हो जाता है। हालांकि, मणिपुर के इम्फाल में हुंडई प्राइम SD की कीमत स्टैंडर्ड कीमत से 2,500 रुपए ज्यादा है। जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा हो जाती है।
