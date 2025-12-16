फौलाद सी मजबूत निकली हुंडई की ये SUV, फेमिली सेफ्टी के लिए मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग

संक्षेप: हुंडई की लेटेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एसयूवी Nexo ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हाल ही में Euro NCAP क्रैश टेस्ट में शामिल हुई हुंडई नेक्सो (Hyundai Nexo) को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

हुंडई की लेटेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एसयूवी Nexo ने सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। हाल ही में Euro NCAP क्रैश टेस्ट में शामिल हुई हुंडई नेक्सो (Hyundai Nexo) को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। बता दें कि Euro NCAP दुनिया के सबसे सख्त सेफ्टी टेस्ट में से एक माना जाता है। ऐसे में यह रेटिंग साबित करती है कि Hyundai अपनी जीरो-एमिशन गाड़ियों को न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी टॉप लेवल पर ले जाना चाहती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

एडल्ट सेफ्टी 90% स्कोर हुंडई नेक्सो कंपनी की नई जनरेशन की फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बता दे कि Euro NCAP चार बड़े पैमानों पर कारों को परखता है जिनमें एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर्स और सेफ्टी असिस्ट सिस्टम शामिल हैं। इन सभी में नेक्सो ने शानदार प्रदर्शन किया। एडल्ट सेफ्टी में इसे 90 पर्सेंट और बच्चों की सेफ्टी में 85 पर्सेंट स्कोर मिला। जबकि पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की सुरक्षा में 76 पर्सेंट और सेफ्टी असिस्ट सिस्टम में 80 पर्सेंट अंक हासिल किए।

साइ़ड बैरियर टेस्ट में फुल मार्क्स क्रैश टेस्ट के दौरान फ्रंटल ऑफसेट टक्कर में नेक्सो का पैसेंजर केबिन पूरी तरह स्थिर रहा। साइड बैरियर टेस्ट में भी इस SUV ने फुल मार्क्स हासिल किए। इसके अलावा, इसमें दिया गया सेंटर एयरबैग साइड टक्कर के समय एडिशनल सेफ्टी देता है। चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो 6 और 10 साल के बच्चों के डमी पर किए गए फ्रंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में नेक्सो ने अधिकतम अंक हासिल किए। इससे यह साफ होता है कि फैमिली के लिए यह एक बेहद सुरक्षित SUV है।