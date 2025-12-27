भारत में बदल रही हुंडई की स्ट्रैटेजी, अगले 3 साल में आएंगी तीन धांसू हाइब्रिड SUV; जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप: हुंडई भारत में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है। कंपनी अभी ज्यादा ध्यान हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारों पर दे रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बने रहेंगे।

Dec 27, 2025 04:32 pm IST

हुंडई भारत में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है। कंपनी अभी ज्यादा ध्यान हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारों पर दे रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल हुंडई का फोकस ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स पर है जो बेहतर माइलेज के साथ परफॉर्मेंस और भरोसे का बैलेंस दे सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 2 से 3 साल में हुंडई भारत में तीन नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च कर सकती है जो अलग-अलग सेगमेंट और ग्राहकों को टारगेट करेंगी।

हुंडई Palisade इस रोडमैप के टॉप पर हुंडई की एक फ्लैगशिप हाइब्रिड SUV हो सकती है। इसे ग्लोबल लेवल पर Palisade के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में Palisade Hybrid में 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देती है। अगर इसे 2028 के आसपास भारत में लॉन्च किया जाता है तो यह हुंडई की अब तक की सबसे प्रीमियम SUV बन सकती है।

तीन-रो मिड-साइज SUV मिड-सेगमेंट की बात करें तो हुंडई एक नई तीन-रो मिड-साइज SUV पर भी काम कर रही है जिसे इंटरनल तौर पर Ni1i कोडनेम दिया गया है। यह एसयूवी अल्काजार और बंद हो चुकी टक्सन के बीच पोजिशन की जाएगी। उम्मीद है कि यह Alcazar से ज्यादा स्पेस, ज्यादा प्रीमियम केबिन और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ आएगी। इसमें हाइब्रिड के लिए तैयार किया गया 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एसयूवी की एंट्री 2027 के आसपास हो सकती है।