भारत में बदल रही हुंडई की स्ट्रैटेजी, अगले 3 साल में आएंगी तीन धांसू हाइब्रिड SUV; जान लीजिए डिटेल्स
हुंडई भारत में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है। कंपनी अभी ज्यादा ध्यान हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारों पर दे रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बने रहेंगे।
हुंडई भारत में अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है। कंपनी अभी ज्यादा ध्यान हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कारों पर दे रही है। हालांकि, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल हुंडई का फोकस ऐसे हाइब्रिड मॉडल्स पर है जो बेहतर माइलेज के साथ परफॉर्मेंस और भरोसे का बैलेंस दे सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले 2 से 3 साल में हुंडई भारत में तीन नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च कर सकती है जो अलग-अलग सेगमेंट और ग्राहकों को टारगेट करेंगी।
हुंडई Palisade
इस रोडमैप के टॉप पर हुंडई की एक फ्लैगशिप हाइब्रिड SUV हो सकती है। इसे ग्लोबल लेवल पर Palisade के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में Palisade Hybrid में 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देती है। अगर इसे 2028 के आसपास भारत में लॉन्च किया जाता है तो यह हुंडई की अब तक की सबसे प्रीमियम SUV बन सकती है।
तीन-रो मिड-साइज SUV
मिड-सेगमेंट की बात करें तो हुंडई एक नई तीन-रो मिड-साइज SUV पर भी काम कर रही है जिसे इंटरनल तौर पर Ni1i कोडनेम दिया गया है। यह एसयूवी अल्काजार और बंद हो चुकी टक्सन के बीच पोजिशन की जाएगी। उम्मीद है कि यह Alcazar से ज्यादा स्पेस, ज्यादा प्रीमियम केबिन और दमदार रोड प्रेजेंस के साथ आएगी। इसमें हाइब्रिड के लिए तैयार किया गया 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एसयूवी की एंट्री 2027 के आसपास हो सकती है।
हुंडई क्रेटा हाइब्रिड
सबसे बड़ा गेम चेंजर हुंडई की नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा होगी जिसे SX3 कोडनेम के साथ डेवलप किया जा रहा है। यह SUV बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी जिसमें बदला हुआ डिजाइन, शार्प लुक और पूरी तरह नया इंटीरियर मिलेगा। मौजूदा पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ-साथ इसमें 1.5 लीटर NA पेट्रोल पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है जो बेहतर माइलेज और कम एमिशन देगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
