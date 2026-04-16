टाटा पंच को टक्कर देगी Hyundai की नई SUV, कीमत क्रेटा से कम, जबर्दस्त है लुक
हुंडई अपनी एक नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसकी कीमत क्रेटा से कम होगी और यह टाटा पंच ईवी जैसी एसयूवी को टक्कर देगी। इसमें आपको शानदार लुक और बेहतरीन इंटीरियर मिलेगा।
हुंडई की नई एसयूवी आने वाली है। यह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। यह टाटा पंच ईवी को टक्कर देगी। इसकी कीमत क्रेटा इलेक्ट्रिक से कम होगी। हुंडई की इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को हाल में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इसके कैमोफ्लाज्ड स्पाई शॉट सामने आए हैं। इन स्पाई शॉट्स को टीम बीएचपी और रशलेन ने शेयर किया है। साथ ही इसके कुछ रेंडर्स भी शेयर किए गए हैं। इनमें इस अपकमिंग एसयूवी के एक्सटीरियर लुक को देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हुंडई की इस नई एसयूवी में क्या कुछ खास मिलने वाला है।
दमदार टॉल-बॉय डिजाइन
रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी और इसका ग्लोबल एक्सपोर्ट भी होगा। इस एसयूवी की मास-मार्केट टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। हुंडई की इस अपकमिंग एसयूवी के फुली कैमोफ्लाज्ड टेस्ट मॉडल को इंडिया और साउथ कोरिया में देखा गया। इन स्पाई फोटो पर बेस्ड अपकमिंग एसयूवी के रेंडर्स को आर्टिस्ट प्रत्युष राउत शेयर किया है। स्पाई फोटोज को देख कर कहा जा सकता है कि हुंडई की इस नई इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन टॉल-बॉय और दमदार होगा। इसकी खासियत पिक्सेल डिजाइन वाली LED DRLs होंगी। इन रेंडर्स में क्वॉड डॉट हुंडई लोगो पिक्सेल स्टाइल में बना है और साथ ही ऊपर ट्रेडिशनल हुंडई लोगो भी है। हेडलाइट्स काफी नीचे लगी हैं और क्वॉड्रिलैटरल शेप की हैं, जिनमें मल्टी-बीम LED चैंबर्स हैं।
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Mercedes-Benz EQS SUV
₹ 1.33 - 1.48 करोड़
Mercedes-Benz EQE
₹ 1.41 करोड़
Porsche Macan EV
₹ 1.22 - 1.69 करोड़
BMW iX
₹ 1.21 - 1.4 करोड़
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
Audi Q8 Sportback e-tron
₹ 1.19 - 1.32 करोड़
फ्लश डोर हैंडल हैं और अलॉय वील्स पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न
इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको फ्लश डोर हैंडल हैं और अलॉय वील्स पर एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देता है, जो काफी शानदार लगता है। रूफ रेल्स फंक्शनल टाइप की हैं और शायद लोड भी संभाल सकती हैं। इसके अलावा इस एसयूवी में आप उभरे हुए वील आर्च और मोटे वील आर्च क्लैडिंग के साथ डोर क्लैडिंग को भी देख सकते हैं। हुंडई की यह अपकमिंग एसयूवी बॉक्सी डिजाइन वाली है। इसमें अंदर सभी पैसेंजर्स के लिए काफी स्पेस मिलने की उम्मीद है। रियर में कंपनी कनेक्टेड टेल लाइट दे सकती है। इसके अलावा रियर में इंटीग्रेटेड हाई-माउंट स्टॉप लाइट के साथ स्पॉइलर भी दिया गया है।
मिल सकता है लेवल 2 ADAS, रेंज 500 km तक की
इंटीरियर में आपको राउंड हाउसिंग में ड्यूअल 12.3-इंच स्क्रीन, स्टीयरिंग कॉलम पर लगे गियर सेलेक्टर के साथ शानदार स्टीयरिंग वील, प्रीमियम मटीरियल और शानदार ऑडियो सिस्टम, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, चारों डिस्क ब्रेक, एडजस्टेबल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, पावर फ्रंट सीट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ कई और बेहतरीन फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसकी बैटरी 40 kWh हो सकती है, जो फुल चार्ज पर 400 किमी से 500 किमी की रेंज ऑफर कर सकती है।
10 सेकेंड से कम में 100 की स्पीड
इसका सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट वील्स को पावर देता है। यह 0-100 kmph की स्पीड 10 सेकंड से भी कम समय में हासिल कर सकती है। हुंडई की यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 4 मीटर से कम वाले सेगमेंट में Tata Nexon EV, Punch EV और Mahindra XUV 3XO EV को टक्कर देगी। कंपनी इसे इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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