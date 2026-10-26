टेस्टिंग के दौरान दिखी Hyundai की नई इलेक्ट्रिक SUV, टाटा पंच EV को दे सकती है टक्कर

हुंडई अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इसका नाम HE1i है। भारत में इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी से होगा। यह फरवरी 2027 में होने वाले भारत ऑटो एक्सपो के दौरान लॉन्च की जा सकती है।

हुंडई अपनी एक छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। इस अपकमिंग छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक बार फिर चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को रशलेन ने शेयर किया है। इस बार टेस्ट मॉडल के कैमॉफ्लाज पर कुछ नए वर्ड दिखाई दिए हैं, जो हुंडई बेयॉन के कैमॉफ्लाज रैप की याद दिलाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी आने वाले हफ्तों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का कोई टीजर रिलीज कर सकती है। हालांकि, हुंडई ने अभी इसे कन्फर्म नहीं किया है। HE1i इंटरनल कोडनेम वाली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 4 मीटर से छोटी होगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी से हो सकता है। यह फरवरी 2027 में होने वाले भारत ऑटो एक्सपो के दौरान लॉन्च की जा सकती है।

कैमॉफ्लाज पर लिखे शब्दों ने बढ़ाई एक्साइटमेंट पहले सामने आए टेस्ट मॉडल में नॉर्मल कैमॉफ्लाज और ब्लैक कपड़े से कवर किया गया हिस्सा दिखाई दिया था। वहीं, नए फोटो में रूफ रेल्स और पीछे की साइड विंडो के पास सफेद बैकग्राउंड पर बड़े ब्लैक और रेड लेटर्स यानी अक्षरों के साथ छोटे-छोटे वर्ड नजर आ रहे हैं। यह डिजाइन हुंडई बेयॉन के टीजर कैमॉफ्लाज से मिलता-जुलता है। बेयॉन के कैमॉफ्लाज पर 'इनोवेशन', 'ट्रांसफॉर्मेशन' और 'एक्सप्रेशन' जैसे शब्दों के साथ 'ब्रिंग इट ऑन' का मैसेज भी दिया गया था। नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर लिखे शब्द अभी पूरी तरह पढ़े नहीं जा सकते। ऐसे में अभी यह पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता कि कंपनी इसके लिए भी कोई खास टीजर कैंपेन तैयार कर रही है या नहीं।

बॉक्सी डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स चेन्नई में स्पॉट हुए टेस्ट मॉडल का रियर और साइड प्रोफाइल काफी हद तक नजर आ रहा है। इसमें अपराइट रूफलाइन, बॉक्सी रियर डिजाइन, बड़ी साइड विंडो और रूफ रेल्स दी गई हैं। ये सभी चीजें एसयूवी को दमदार लुक देने के साथ केबिन के ज्यादा स्पेशियस होने की तरफ इशारा करती हैं। इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स भी दिखाई दिए हैं। हालांकि, कैमॉफ्लाज के कारण दरवाजों, व्हील आर्च और बंपर का फाइनल डिजाइन अभी सामने नहीं आया है। रियर लाइट्स के कुछ हिस्से नजर आए हैं, जबकि फ्रंट डिजाइन अब भी पूरी तरह छिपा हुआ है।

मिलेगा Pleos Connect टेस्ट मॉडल के फोटोज में स्टीयरिंग व्हील के पीछे Pleos Connect स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। हुंडई अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में नए जेनरेशन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम देने की बात को कन्फर्म कर चुकी है। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, सनरूफ और आगे की सीट्स में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है।

इस इलेक्ट्रिक SUV में हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड आर्किटेक्चर मिलने की उम्मीद है। इसका प्रोडक्शन चेन्नई प्लांट में होगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की मदद से कंपनी इसकी कीमत कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश करेगी। इसमें 40 से 50 kWh की बैटरी और करीब 450 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसकी फाइनल प्राइसिंग और फीचर्स का खुलासा लॉन्च के करीब होने की उम्मीद है।