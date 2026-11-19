हुंडई भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई तैयारी कर रही है। इसी बीच कंपनी की एक नई SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। माना जा रहा है कि यह हुंडई की आने वाली 7-सीटर एसयूवी है।

हुंडई भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना ICE, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कम से कम 26 नई कारें लाने की है। इसी बीच कंपनी की एक नई SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। माना जा रहा है कि यह हुंडई की आने वाली 7-सीटर SUV है। इसे फिलहाल Ni1i कोडनेम दिया गया है। यह एसयूवी भारतीय मार्केट में महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। कंपनी इसे 2027 में लॉन्च कर सकती है। आइए जानते हैं कंपनी की इस अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट इस एसयूवी की तस्वीरें Autospy.net ने अपनी वेबसाइट पर शेयर की हैं। तस्वीरों में गाड़ी पूरी तरह से कवर नजर आ रही है। हालांकि, इसके अलॉय व्हील के बीच में हुंडई का लोगो दिखाई दे रहा है। इसी से इसके हुंडई की SUV होने का पता चलता है। टेस्टिंग मॉडल के पीछे एक ट्रक भी नजर आ रहा है। इससे लगता है कि इसे टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन तस्वीरों के अनुसार, एसयूवी का डिजाइन काफी बॉक्सी होगा। आगे की तरफ बड़ा ग्रिल और सीधा बंपर दिया गया है। इसमें स्प्लिट हेडलैंप का डिजाइन भी दिखाई देता है। उम्मीद है कि आगे की तरफ पतली LED DRL मिलेगी, जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैली हो सकती है। बोनट पर हुंडई का लोगो दिया जा सकता है। बंपर के निचले हिस्से में स्किड प्लेट जैसा डिजाइन भी मिलेगा।

मिल सकता है गनमेटल ग्रे अलॉय व्हील साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नए डिजाइन के गनमेटल ग्रे अलॉय व्हील नजर आ रहे हैं। इनका साइज 18 इंच बताया गया है। व्हील आर्च के आसपास पतली क्लैडिंग दी गई है। इसके ORVM का डिजाइन भी नया है। साथ ही, इसमें बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि, तस्वीरों में रूफ रेल और पैनोरमिक सनरूफ नजर नहीं आ रही है। पीछे का हिस्सा तस्वीरों में साफ नहीं दिख रहा है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स हुंडई की इस नई एसयूवी के केबिन की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि, मुकाबले को देखते हुए कंपनी इसमें कई फीचर्स दे सकती है। इसमें नया Pleos Connect सिस्टम, नया स्टीयरिंग व्हील और जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, लेदरेट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली इलेक्ट्रिक सीटें, सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ और मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें लेवल 2+ ADAS भी मिलने की उम्मीद है।

दमदार होगा पावरट्रेन इस एसयूवी को हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई नई 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन पर काम कर रही है। यही इंजन आने वाली नई क्रेटा और सेल्टोस में भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी Ni1i में 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी दे सकती है। यह वही इंजन है, जो किआ सोरेंटो में मिलता है। हालांकि, अभी इंजन और गियरबॉक्स की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।