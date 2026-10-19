बड़ी फैमिली के लिए खरीदनी है नई कार? हुंडई लाने जा रही ये शानदार MPV; जानिए कब होगी लॉन्च

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी नई एमपीवी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई एमपीवी को खास तौर पर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है।

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी नई एमपीवी लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 2030 तक भारत में 26 नई गाड़ियां लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही हुंडई एमपीवी और ऑफ-रोड एसयूवी जैसे दो नए सेगमेंट में भी कदम रखेगी। कंपनी की नई एमपीवी को खास तौर पर परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है। मार्केट में इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस और मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसी गाड़ियों से होगा। रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई की इस नई एमपीवी को नेइरा नाम से उतारा जा सकता है।

2027 में आ सकती है नई एमपीवी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई अपनी नई एमपीवी को नेइरा ईवी कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को इंडोनेशिया में हुए GIIAS 2026 मोटर शो में दिखाया गया था। माना जा रहा है कि यह किआ कैरेंस क्लैविस ईवी के नए डिजाइन वाला मॉडल हो सकता है। भारत में इस एमपीवी को 2027 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहली बार दिखाया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर कुछ साफ नहीं किया है। नई एमपीवी पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन के साथ आ सकती है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन हुंडई नेइरा कॉन्सेप्ट का डिजाइन किआ कैरेंस क्लैविस ईवी से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके आगे की तरफ ऊपर कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप दी गई है। इसके नीचे दो हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और सिल्वर क्लैडिंग मिलती है। इसके अलावा, इसमें स्पोर्टी बंपर और बोनट पर हुंडई का लोगो दिया गया है। इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी अलग है। साइड में क्रोम डोर हैंडल और नीचे तीन उभरी हुई लाइनों वाली क्लैडिंग दी गई है। पीछे की तरफ बंपर का डिजाइन भी बदला गया है। बूट लिड पर हुंडई का लोगो और सिल्वर क्लैडिंग मिलती है।

केबिन में मिलेंगी ये खूबियां नई एमपीवी का केबिन भी किआ कैरेंस क्लैविस ईवी जैसा है। नेइरा कॉन्सेप्ट में दो-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर हुंडई का चार डॉट वाला लोगो है। इसमें काले रंग की सीटें दी गई हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और केबिन के दूसरे हिस्से भी कैरेंस क्लैविस ईवी जैसे हैं। इसमें दो 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं। इनमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी ड्राइवर को गाड़ी से जुड़ी जानकारी दिखाने के लिए है। इसके साथ एसी कंट्रोल पैनल भी मिलता है। हालांकि, मार्केट में आने वाली गाड़ी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।