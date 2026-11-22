हुंडई ने हाल ही में इंडोनेशिया में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी नेइरा (Neira) से पर्दा उठाया है। कंपनी की यह नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार साल 2027 में भारतीय मार्केट में भी दस्तक दे सकती है।

हुंडई ने हाल ही में इंडोनेशिया में अपनी नई इलेक्ट्रिक एमपीवी नेइरा (Neira) से पर्दा उठाया है। कंपनी की यह नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार साल 2027 में भारतीय मार्केट में भी दस्तक दे सकती है। अब इस कार का एक नया वॉकअराउंड वीडियो सामने आया है। इसमें इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और सीटिंग स्पेस की पूरी जानकारी देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 51.4kWh का बैटरी पैक है। इसके साथ 490 Km तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और तीन ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

कैरेंस क्लैविस ईवी जैसा डिजाइन हुंडई नेइरा का वॉकअराउंड वीडियो यूट्यूब चैनल B Channel ने शेयर किया है। इसमें कार के मिड-स्पेक Style वैरिएंट को दिखाया गया है। डिजाइन की बात करें तो यह काफी हद तक किआ कैरेंस क्लैविस ईवी जैसी है। हालांकि, हुंडई ने इसके फ्रंट में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें ब्लैक ग्रिल और थोड़ा अलग बंपर मिलता है। कार में एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स, कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं। इसमें अलग से फॉग लैंप नहीं मिलते। साइड में 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील, रूफ रेल और ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है।

490 Km तक की रेंज हुंडई नेइरा Style वैरिएंट में 51.4kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसके साथ आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 171PS की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वीडियो में एक बार फुल चार्ज करने पर 490Km तक की रेंज मिलने की बात कही गई है। हालांकि, यह आंकड़ा किया कैरेंस क्लैविस ईवी की MIDC रेंज पर बेस्ड है। इंडोनेशिया में नेइरा की 434Km रेंज की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में भारत में इसकी फाइनल रेंज टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर निर्भर करेगी। इसमें 100kW तक की DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

पैनोरमिक सनरूफ से होगी लैस कार के केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड और दो बड़ी स्क्रीन मिलती हैं। इनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स मिलते हैं। खास बात यह है कि मिड-स्पेक वैरिएंट में भी पैनोरमिक सनरूफ और 3D व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। इसमें Eco, Normal और Sport तीन ड्राइविंग मोड मिलते हैं। साथ ही पैडल शिफ्टर से रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, इस वैरिएंट में वेंटिलेटेड सीट, पावर ड्राइवर सीट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता।