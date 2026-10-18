हुंडई नीरा से लेकर नई अर्टिगा तक, जल्द आ सकती हैं ये टॉप 6 MPV, बड़ी फैमिली वालों के लिए बेस्ट
मारुति सुजुकी, किआ, रेनो, निसान और हुंडई एमपीवी सेगमेंट में नए मॉडल और अपडेट (फेसलिफ्ट) लाने की तैयारी कर रही हैं। इन प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट में जल्द एंट्री हो सकती है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एमपीवी के बारे में।
इंडियन मार्केट में SUV के साथ MPV की डिमांड भी बढ़ रही है। ज्यादा केबिन स्पेस, 7-सीटर लेआउट और फैमिली के साथ लंबे सफर के लिए इन गाड़ियों को काफी पसंद किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी, किआ, रेनो, निसान और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में नए मॉडल और अपडेट (फेसलिफ्ट) लाने की तैयारी कर रही हैं। इन प्रोडक्ट्स की इंडियन मार्केट में जल्द एंट्री हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन कंपनियों की टॉप 6 अपकमिंग एमपीवी के बारे में।
1. Maruti Suzuki Invicto Facelift
मारुति सुजुकी अपनी एमपीवी - इनविक्टो को जल्द अपडेट कर सकती है। इसमें नया फ्रंट डिजाइन और कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इनविक्टो में इनोवा हाइक्रॉस के मुकाबले कुछ फीचर्स नहीं मिलते, जिससे कंपनी को इसकी कीमत को कम रखने में मदद मिलती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि फेसलिफ्ट में नए फीचर्स जोड़े जाएंगे या बदलाव सिर्फ डिजाइन में ही रहेंगे। इसे इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।
2. Kia Carnival Hybrid
भारत में मौजूदा जेनरेशन किआ कार्निवल को 2024 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल यह 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है। किआ ने 2030 तक कार्निवल का हाइब्रिड वर्जन लाने की बात को कन्फर्म किया है। इंटरनेशनल मार्केट में यह एमपीवी पहले से 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। भारत में भी इसी तरह का इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे बड़ी एमपीवी में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन मिल सकता है।
3. Renault Triber Turbo CNG
रेनो ट्राइबर को हाल ही में नए RGEP प्लेटफॉर्म पर आने के बाद टर्बो-पेट्रोल इंजन मिला है। इस बदलाव के बाद कंपनी अब इसका फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन ला सकती है। नए प्लेटफॉर्म पर अंडरबॉडी सीएनजी टैंक देखने को मिल सकता है, जिससे बूट स्पेस में ठीक-ठाक स्पेस बचाया जा सकेगा। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैन्युअल गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सीएनजी वर्जन की लॉन्च डेट को कंपनी ने अभी कन्फर्म नहीं किया है।
4. Nissan Gravite Turbo CNG
निसान ग्रेवाइट, रेनो ट्राइबर पर बेस्ड एमपीवी है। ट्राइबर में हुए प्लेटफॉर्म और इंजन अपडेट के बाद ग्रेवाइट को भी इसी तरह के बदलाव मिलने की उम्मीद है। इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी ऑप्शन दिया जा सकता है। अंडरबॉडी सीएनजी टैंक मिलने पर इसमें पैसेंजर्स और सामान के लिए जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
5. Maruti Suzuki Ertiga Facelift
मारुति सुजुकी अर्टिगा लंबे समय से इंडियन मार्केट की पॉप्युलर फैमिली एमपीवी बनी हुई है। बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच कंपनी अगले साल इसका फेसलिफ्ट ला सकती है। नई अर्टिगा में हल्के डिजाइन चेंज, बेहतर एफिशिएंसी और कुछ नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। यह करेंट जेनरेशन का आखिरी फेसलिफ्ट हो सकता है, जिसके बाद कंपनी नई जनरेशन की अर्टिगा की मार्केट में एंट्री कराएगी।
6. Hyundai Neira
हुंडई भी एमपीवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी Neira नाम से एक नई एमपीवी डिवेलप कर रही है। इसका कॉन्सेप्ट इस साल इंडोनेशिया मोटर शो में दिखाया गया था। इसे 2027 में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसमें टर्बो-पेट्रोल, टर्बो-डीजल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। कंपनी सीएनजी वर्जन भी ला सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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