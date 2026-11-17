Hyundai की नई इलेक्ट्रिक MPV, डेब्यू से पहले सामने आया प्रोडक्शन रेडी मॉडल, 490km तक हो सकती है रेंज
हुंडई ने अपनी Neira EV MPV के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को रिवील कर दिया है। इसका ऑफिशियल डेब्यू 20 नवंबर को होगा।
हुंडई ने अपनी नई Neira EV MPV के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को रिवील कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक एमपीवी का ऑफिशियल डेब्यू 20 नवंबर को होगा। यह Kia Carens Clavis EV पर बेस्ड हुंडई का मॉडल है और इसमें उसी के जैसे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मिलने की उम्मीद है।
प्रोटोटाइप जैसा ही है डिजाइन
कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल का डिजाइन इसके प्रोटोटाइप जैसा ही रखा गया है। इसमें ग्रिल, हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स का डिजाइन पहले जैसा है। फिलहाल कंपनी ने इसके इंटीरियर की तस्वीरें रिलीज नहीं की हैं। हालांकि, अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इसका केबिन किआ कारेन्स क्लाविस ईवी जैसा हो सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 25.22 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.75 लाख
Tata Curvv EV
₹ 17.19 - 19.69 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 16.19 - 20.21 लाख
इस MPV का नाम इंडोनेशिया के Neira प्रोविंस के नाम पर रखा गया है। यह इंडोनेशियाई बाजार में हुंडई की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी ऑफिशियल डेब्यू से पहले इसे देश के अलग-अलग हिस्सों में शोकेस कर रही है। हुंडई ने कन्फर्म किया है कि इसमें 360-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे।
दो बैटरी पैक और 490km तक की रेंज
डीलर सोर्सेज के मुताबिक हुंडई नीरा EV को तीन वेरिएंट में लाया जा सकता है। इसमें 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक मिलेंगे। छोटा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 404km की रेंज दे सकता है। जबकि, 51.4kWh वाला Extended Range वर्जन 490km तक की रेंज ऑफर कर सकेगा। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो 171bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी।
2027 में भारत आ सकती है Neira EV
हुंडई नीरा EV उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शामिल है, जिन्हें कंपनी 2027 में इंडियन मार्केट में ला सकती है। हालांकि, भारत में कंपनी इसे ICE यानी पेट्रोल इंजन के साथ भी ला सकती है। इससे हुंडई को देश के तेजी से बढ़ते एमपीवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा रुमियन और किआ कारेन्स जैसे मॉडल मौजूद हैं। किआ कारेन्स क्लाविस पहले से ईवी अवतार में उपलब्ध है। जबकि, 2027 में हुंडई की नीरा और मारुति की YMC को भी इस सेगमेंट में लाए जाने की उम्मीद है। भारत में नीरा ईवी की लॉन्च टाइमलाइन, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।
बताते चलें कि कंपनी ने पिछले महीने अपनी बेयॉन को लॉन्च किया था। अब इसका सीएनजी वर्जन आने वाला है। इसकी एंट्री जनवरी 2027 में होगी। कंपनी इसमें अंडरबॉडी ड्यूल सिलेंडर सेटअप दे सकती है।
(Photo: Carwale)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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