हुंडई की कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी मई में करेगी इतने प्रतिशत का इजाफा; अप्रैल में ही खरीद लो!
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की वो मई 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में अपनी कारों की कीमतें 1% तक बढ़ाएगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग की जाएगी।
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की वो मई 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में अपनी कारों की कीमतें 1% तक बढ़ाएगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग की जाएगी। इसके पहले मारुति सुजुकी भी अपनी छोटी कारों की कीमतों में इजाफा करने का इशारा कर चुकी है। वहीं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर्स के साथ ऑडी, मर्सडीज-बेंज जैसे ब्रांड भी कीमतों में इजाफा कर चुके हैं।
हुंडई भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक मजबूत स्थिति रखती है। बिक्री के मामले में लगातार टॉप तीन मैन्युफैक्चर्स में शामिल रहती है। इसके पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल हैचबैक, मिड-सेगमेंट सेडान और SUVs की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें क्रेटा और वेन्यू जैसे मॉडल देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से हैं। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेशकश का भी विस्तार कर रही है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन और कनेक्टेड मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार की जा रही है।
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Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव (जिसमें स्टील और एल्युमीनियम शामिल हैं), साथ ही लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है। इन दबावों के कारण OEMs के लिए ग्राहकों को ग्लोबली कॉस्ट में वृद्धि से बचाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कीमतों में बढ़ोतरी एक आम बात बन गई है। पिछले कुछ महीनों में कई व्हीकल मैन्युफैक्चर्स ने कीमतों में बदलाव की घोषणा की है।
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि कीमतों में यह मामूली बढ़ोतरी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। खासकर तब जब रिप्लेसमेंट साइकिल, नए लॉन्च और SUVs की मजबूत मांग घरेलू बाजार में बिक्री में बढ़ोतरी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी का असर ज्यादातर मॉडल के बेस वैरिएंट पर पड़ेगा। जैसा की दूसरी कंपनिया द्वारा प्राइस हाइक के बाद किया गया है।
मारुति कार भी होंगी महंगी
मारुति सुजुकी भी कारों की कीमतें बढ़ाने वाली लिस्ट में शामिल हो सकती है। दरअसल, कंपनी बढ़ती लागत के दबाव के चलते अपनी छोटी कारों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक, मार्च 2026 में उसकी छोटी कारों के मॉडल्स के लिए वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने का था। कंपनी में मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने ऑटोकार प्रोफेशनल को बताया, "हम बहुत जल्द, इस बात की समीक्षा करने वाले हैं कि क्या हमें कीमतें बढ़ाने की जरूरत है और इसका बोझ अपने ग्राहकों पर डालना चाहिए।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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