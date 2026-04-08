हुंडई की कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी मई में करेगी इतने प्रतिशत का इजाफा; अप्रैल में ही खरीद लो!

Apr 08, 2026 11:43 am IST

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की वो मई 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में अपनी कारों की कीमतें 1% तक बढ़ाएगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग की जाएगी।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने भी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की वो मई 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में अपनी कारों की कीमतें 1% तक बढ़ाएगी। कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग की जाएगी। इसके पहले मारुति सुजुकी भी अपनी छोटी कारों की कीमतों में इजाफा करने का इशारा कर चुकी है। वहीं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर्स के साथ ऑडी, मर्सडीज-बेंज जैसे ब्रांड भी कीमतों में इजाफा कर चुके हैं।

हुंडई भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक मजबूत स्थिति रखती है। बिक्री के मामले में लगातार टॉप तीन मैन्युफैक्चर्स में शामिल रहती है। इसके पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल हैचबैक, मिड-सेगमेंट सेडान और SUVs की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें क्रेटा और वेन्यू जैसे मॉडल देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से हैं। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेशकश का भी विस्तार कर रही है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन और कनेक्टेड मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार की जा रही है।

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरा ऑटोमोटिव सेक्टर कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव (जिसमें स्टील और एल्युमीनियम शामिल हैं), साथ ही लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत और मुद्रा में उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है। इन दबावों के कारण OEMs के लिए ग्राहकों को ग्लोबली कॉस्ट में वृद्धि से बचाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कीमतों में बढ़ोतरी एक आम बात बन गई है। पिछले कुछ महीनों में कई व्हीकल मैन्युफैक्चर्स ने कीमतों में बदलाव की घोषणा की है।

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि कीमतों में यह मामूली बढ़ोतरी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। खासकर तब जब रिप्लेसमेंट साइकिल, नए लॉन्च और SUVs की मजबूत मांग घरेलू बाजार में बिक्री में बढ़ोतरी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी का असर ज्यादातर मॉडल के बेस वैरिएंट पर पड़ेगा। जैसा की दूसरी कंपनिया द्वारा प्राइस हाइक के बाद किया गया है।