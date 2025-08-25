भारत में दूसरी पोजिशन से नंबर-3 पर पहुंची ये कार कंपनी, फिर भी CRISIL ने दी A1+ क्रेडिट रेटिंग; जानिए क्यों
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि हुंडई को CRISIL से सबसे अच्छी AAA/Stable और A1+ क्रेडिट रेटिंग मिली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (Hyundai Motor India Limited -HMIL) को उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति का बड़ा प्रमाण मिल गया है। देश की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRISIL लिमिटेड ने हाल ही में हुए रिव्यू (21 अगस्त 2025) में हुंडई (Hyundai) को बेहतरीन रेटिंग दी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Bolero
₹ 9.81 - 10.93 लाख
Hyundai i20
₹ 7.04 - 11.25 लाख
Hyundai Aura
₹ 6.54 - 9.11 लाख
क्यों मिली हैं रेटिंग?
AAA/Stable- हुंडई (Hyundai) के लंबे समय के 3,700 करोड़ बैंक लोन फेसीलिटीज पर।
A1+- शॉर्ट-टर्म इंस्ट्रूमेंट्स पर और 100 करोड़ के शॉर्ट-टर्म डेट पर।
ये दोनों रेटिंग्स अपनी-अपनी कैटेगरी में सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा और स्थिरता दर्शाती हैं।
इन रेटिंग का मतलब क्या है?
AAA/Stable का मतलब है कि कंपनी के पास अपने लंबे समय के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की सबसे मजबूत क्षमता है।
A1+ रेटिंग यह दिखाती है कि कंपनी शॉर्ट-टर्म भुगतान और लिक्विडिटी (नकदी प्रवाह) संभालने में बेहद सक्षम है।
इन रेटिंग की वजह से हुंडई (Hyundai) को कम ब्याज दरों पर लोन और फंडिंग आसानी से मिल पाएगी, यहां तक कि मार्केट के अनिश्चित हालात में भी।
हुंडई की प्रतिक्रिया
कंपनी के व्होल टाइम डायरेक्टर और CFO वैंग्डो हुर ने कहा कि CRISIL की ये रेटिंग हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की वित्तीय अनुशासन और लंबे समय तक वैल्यू क्रिएशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। हम प्रोग्रेस फॉर ह्युमिनिटी (Progress for Humanity) के विजन के साथ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और ग्राहक-केन्द्रित ग्रोथ में लगातार निवेश करते रहेंगे।
आगे की राह
हुंडई (Hyundai) ने साफ किया है कि वह आने वाले समय में भी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और स्टेकहोल्डर्स के भरोसे को सबसे ऊपर रखेगी। कंपनी नए EVs और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में निवेश करेगी। इसके साथ ही भारतीय बाजार के लिए नए मॉडल्स और पोर्टफोलियो विस्तार करेगी और ग्राहकों को बेहतर वित्तीय स्थिरता और भरोसेमंद सेवाएं देती रहेगी।
हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India को CRISIL से मिली यह ऊंची क्रेडिट रेटिंग न सिर्फ कंपनी की मजबूती का सबूत है, बल्कि यह आने वाले समय में निवेश और विकास योजनाओं को और ज्यादा रफ्तार देगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।