क्रेटा से पहली बार छिन गया नंबर-1 का ताज, इस छोटी SUV ने मार ली बाजी; देखें डिटेल्स
हुंडई ने भारतीय मार्केट में अपनी जून, 2026 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। हुंडई वेन्यू ने लंबे टाइम से टॉप पर रहने वाली क्रेटा को पछाड़कर इस बार नंबर-1 पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है।
हुंडई ने भारतीय मार्केट में अपनी जून, 2026 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो लंबे टाइम से हमेशा टॉप पर रहने वाली क्रेटा को पछाड़कर इस बार हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने नंबर-1 पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है। वेन्यू ने बीते महीने 57 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,776 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 6,858 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
55% घट गई क्रेटा की बिक्री
इस बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 39 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,154 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि पिछले साल जून महीने में कंपनी ने एक्सटर की कुल 5,873 यूनिट्स बेची थीं। वहीं, कंपनी की सबसे पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा इस बार बिक्री की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गई है। क्रेटा ने इस दौरान 55 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,168 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
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Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Hyundai Tucson Facelift
₹ 30 लाख से शुरू
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.11 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.27 - 11.74 लाख
छठे नंबर पर रही हुंडई i20
बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। ऑरा ने इस दौरान 10 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,977 यूनिट्स कार की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड आई10 रही। ग्रैंड आई10 ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,865 यूनिट्स कारों की बिक्री की है। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,828 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
32% घट गई वरना की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हुंडई वरना रही। वरना ने इस दौरान 32 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 554 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। अल्काजार ने इस दौरन 74 पर्सेंट की सालना गिरावट के साथ कुल 304 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
बिना बिके रह गई टक्सन
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर हुंडई आयोनिक 5 रही। आयोनिक 5 ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 9 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, हुंडई टक्सन को इस दौरान कोई खरीददार नहीं मिला। जबकि पिछले साल जून में इसकी 73 यूनिट्स बिकी थीं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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