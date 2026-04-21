हर तरफ बोल रहा इस SUV का जादू, बीते 12 महीनों में 2 लाख घरों तक पहुंची; बिक्री में शान से बनी नंबर-1
हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 2,01,921 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 1,94,871 यूनिट था। बता दें कि बीते कुछ सालों से हुंडई क्रेटा कंपनी के साथ-साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रहती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों के बिक्री के बारे में विस्तार से।
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Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
दूसरे नंबर पर रही हुंडई वेन्यू
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,17,737 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 24 पर्सेंट के सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 68,066 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 66,877 यूनिट कार की बिक्री की।
28% घट गई अल्काजार की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 56,750 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 50,596 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,393 यूनिट कार की बिक्री की।
सिर्फ 185 यूनिट विकी हुंडई आयोनिक 5
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस तरह 36 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,925 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई टक्सन रही। हुंडई टक्सन ने इस दौरान 65 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 456 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई आयोनिक 5 रही। हुंडई आयोनिक 5 ने इस दौरान 48 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 185 यूनिट कार की बिक्री की।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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