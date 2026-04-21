हर तरफ बोल रहा इस SUV का जादू, बीते 12 महीनों में 2 लाख घरों तक पहुंची; बिक्री में शान से बनी नंबर-1

Apr 21, 2026 04:53 pm IST

हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। हुंडई क्रेटा को इस दौरान कुल 2,01,921 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 1,94,871 यूनिट था। बता दें कि बीते कुछ सालों से हुंडई क्रेटा कंपनी के साथ-साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रहती है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों के बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही हुंडई वेन्यू बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,17,737 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 24 पर्सेंट के सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 68,066 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 66,877 यूनिट कार की बिक्री की।

28% घट गई अल्काजार की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 56,750 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 50,596 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,393 यूनिट कार की बिक्री की।