लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई ये SUV, नंबर-1 पोजीशन पर फिर किया कब्जा; चुपचाप 13000 घरों तक पहुंची

हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। हुंडई ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने कुल 13,154 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान हुंडई क्रेटा की बिक्री में सालाना आधार पर 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 यह आंकड़ा 12,608 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

28% बढ़ गई ऑरा की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,332 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर में 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,612 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,925 यूनिट कार की बिक्री की।

57% घट गई अल्काजार की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 11 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,010 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,339 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री थी इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। अल्काजार ने इस दौरान 57 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट कार की बिक्री की।