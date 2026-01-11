Hindustan Hindi News
लोगों के दिलों-दिमाग में घुस गई ये SUV, नंबर-1 पोजीशन पर फिर किया कब्जा; चुपचाप 13000 घरों तक पहुंची

संक्षेप:

हुंडई ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।

Jan 11, 2026 04:21 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। हुंडई ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने कुल 13,154 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान हुंडई क्रेटा की बिक्री में सालाना आधार पर 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 यह आंकड़ा 12,608 यूनिट था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

28% बढ़ गई ऑरा की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,332 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर में 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,612 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,925 यूनिट कार की बिक्री की।

57% घट गई अल्काजार की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस रही। ग्रैंड i10 एनआईओएस ने इस दौरान 11 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,010 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने 3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,339 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री थी इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। अल्काजार ने इस दौरान 57 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 579 यूनिट कार की बिक्री की।

69 यूनिट बिकी आयोनिक 5

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 53 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 406 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई आयोनिक 5 रही। हुंडई आयोनिक 5 ने इस दौरान 188 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 69 यूनिट कार के बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री के इस लिस्ट में हुंडई टक्सन रही। हुंडई टक्सन को इस दौरान एक भी ग्राहक नहीं मिले।

अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
