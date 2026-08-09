एक ही महीने में इस SUV ने पलटी बाजी, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; जुलाई में 18,088 लोगों ने खरीदा
हुंडई ने भारतीय मार्केट में फिर तहलका मचा दिया है। अगर जुलाई, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
हुंडई ने भारतीय मार्केट में फिर तहलका मचा दिया है। अगर जुलाई, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। क्रेटा ने बीते महीने जुलाई, 2026 में कुल 18,088 यूनिट्स की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर क्रेटा की बिक्री में 7 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 16,898 यूनिट्स का था। बता दें कि जून, 2026 में हुई बिक्री में वेन्यू ने क्रेटा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
38% बढ़ गई वेन्यू की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। वेन्यू ने इस दौरान 38 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,095 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,810 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने 98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,738 यूनिट्स बेचीं।
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14% बढ़ गई ग्रैंड i10 की बिक्री
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,817 यूनिट्स कार की बिक्री की। बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। ग्रैंड i10 ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,055 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 862 यूनिट्स कार की बिक्री की।
बिना बिके रही हुंडई टक्सन
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 737 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई आयोनिक 5 रही। आयोनिक 5 ने इस दौरान 68 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ केवल 8 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में आखिरी यानी दसवें नंबर पर हुंडई टक्सन रही। टक्सन की जुलाई, 2026 में एक भी कार नहीं बिकी।
ओवरऑल 23% बढ़ी बिक्री
अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो हुंडई ने जुलाई, 2026 में कुल 54,210 गाड़ियां बेची हैं। जबकि पिछले साल जुलाई, 2025 में कंपनी ने कुल 43,973 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 23 पर्सेंट की मजबूत बढ़त हासिल की है। वहीं, जून 2026 (39,635 यूनिट्स) की तुलना में भी कंपनी की कुल बिक्री 37 पर्सेंट बढ़ी है। साफ है कि अपनी एसयूवी और प्रीमियम कारों की बदौलत भारतीय मार्केट में हुंडई की गाड़ियों का क्रेज लगातार बरकरार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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