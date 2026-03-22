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Hyundai ला रहा ये चार जबर्दस्त हाइब्रिड SUV, लिस्ट में नई क्रेटा के साथ Palisade भी

Mar 22, 2026 12:34 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इन एसयूवी के साथ हुंडई मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की साथ ही दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के मूड में दिख रही है। हुंडई की इन अपकमिंग एसयूवी में Ni1i मिड-साइड हाइब्रिड और नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा भी शामिल है।

Hyundai ला रहा ये चार जबर्दस्त हाइब्रिड SUV, लिस्ट में नई क्रेटा के साथ Palisade भी

हुंडई अपनी चार नई एसयूवी लाने वाला है। कंपनी की ये अपकमिंग एसयूवी हाइब्रिड होंगी। इन एसयूवी के साथ कंपनी मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की साथ ही दूसरी कंपनियों को कड़ी टक्कर देने के मूड में दिख रही है। हुंडई की इन अपकमिंग एसयूवी में Ni1i मिड-साइड हाइब्रिड और नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा भी शामिल है। तो आइए डीटेल में जानते हैं कोरियन कारमेकर की इन आने वाली एसयूवी के बारे में।

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क्रेटा का इस वक्त मार्केट में फेसलिफ्टेड सेकेंड जेनरेशन मौजूद है। अब कंपनी इसका थर्ड जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। इसका कोडनेम SX3 है। यह साल 2027 में आ सकता है। इसे कंपनी अपने तमिलनाडु वाले प्लांट में मैन्युफैक्चर करेगी। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, माना जा रहा है कि नई क्रेटा में भी मौजूदा जेनरेशन वाला 1.5 नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है।

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इस एसयूवी को कंपनी मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च कर सकती है। इन सबके अलावा, नई क्रेटा में एक नया दमदार हाइब्रिड इंजन भी मिलने की उम्मीद है। यह 1.5 लीटर का इंजन हो सकता है। हाइब्रिड मॉडल की कीमत 18 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जिससे यह टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी मजबूत हाइब्रिड कारों को सीधे टक्कर देगी।

Photo: Cartoq

Hyundai Alcazar Hybrid

नया 1.5 लीटर वाला दमदार हाइब्रिड इंजन अल्काजार में भी आने की उम्मीद है। अल्काजार क्रेटा पर बेस्ड है और जब Ni1i SUV लॉन्च होगी, तो यह उससे नीचे के सेगमेंट में आएगी। इस इंजन के आने से फ्यूल एफिशिएंसी में काफी सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही यह एमिशन भी कम करेगा। उम्मीद की जा है कि अल्काजार हाइब्रिड 2027 में क्रेटा हाइब्रिड के लॉन्च के कुछ समय बाद मार्केट में एंट्री करेगी। हाइब्रिड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 20-24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Hyundai Palisade Hybrid

हुंडई की अपकमिंग Palisade Hybrid कंपनी की एक प्रीमियम एसयूवी हो सकती है। इस फ्लैगशिप एसयूवी को हाल ही में ग्लोबली शोकेस किया गया था। इसका डिजाइन बोल्ड और मॉडर्न है। इसमें 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जो मिलकर 329 bhp की ताकत और 459 Nm का टॉर्क जेनरेट करते हैं। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल टैंक कराने पर यह 1,000 किलोमीटर तक चल सकती है। भारत में लॉन्च होने पर Palisade की कीमत काफी प्रीमियम हो सकती है।

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Ni1i Mid-Size Hybrid SUV

रिपोर्ट्स के अनुसार हुंडई टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए एक नई थ्री-रो मिड-साइज SUV डिवेलप कर रही है। इसका कोडनेम Ni1i है और यह Alcazar से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। यह भारत के लिए कंपनी का पहला हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा और इसका प्रोडक्शन 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में शुरू होगा। यह 4.7 मीटर सेगमेंट की एसयूवी होगी।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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