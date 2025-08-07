भारतीय ऑटो बाजार में आ रही ये कंपनी, लग्जरी कारों से ग्राहकों का टेस्ट बदलेगी; हुंडई के लिए बनाती है कार

भारत में जेनेसिस की शुरुआत चाहे जब भी हो, प्रीमियम और लग्जरी व्हीकल की बढ़ती डिामंड वाले भारतीय ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने की HMIL की आकांक्षा के अनुरूप है।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के पोर्टफोलियो में कई लग्जरी मॉडल शामिल हैं। देश और दुनियाभर के बाजारों में इनकी डिमांड है। भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में इसके लग्जरी मॉडल की डिमांड में इजाफा हुआ है। ऐसे में कंपनी इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अपने ग्लोबल लग्जरी ब्रांड जेनेसिस को लॉन्च करने पर विचार कर रही है। इस विकास से भारत में लग्जरी एक्सपीरियं को नई परिभाषा मिलने की उम्मीद है। ये ग्राहकों को इनोवेशन, डिजाइन और अलग एक्सपीरियंस मिलेगा।

भारत में जेनेसिस की शुरुआत चाहे जब भी हो, प्रीमियम और लग्जरी व्हीकल की बढ़ती डिामंड वाले भारतीय ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने की HMIL की आकांक्षा के अनुरूप है। इनोवेशन, डिजाइन और ग्राहक एक्सपीरियंस पर अपने ध्यान के साथ, जेनेसिस एक ऐसा ब्रांड है जो भारतीय लग्जरी कार खरीदारों की पसंद को पूरा करेगा।

एक लग्जरी ब्रांड के रूप में जेनेसिस एक्सपेक्टेशनल क्वालिटी, डिजाइन और परफॉर्मेंस प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत के साथ, जेनेसिस के माध्यम से हुंडई एक अनूठा लग्जरी एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम होगी। कस्टमर-सेंट्रिक दृष्टिकोण और बारीकियों पर ध्यान देने पर ब्रांड का ध्यान उन भारतीय ग्राहकों को पसंद आएगा जो प्रीमियम प्रोडक्ट और सर्विस को महत्व देते हैं।