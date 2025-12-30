Hindustan Hindi News
टैक्सी वालों के लिए खुशखबरी, हुंडई ने लॉन्च की 47 पैसे में 1 km दौड़ने वाली 2 कार, कीमत ₹5.99 लाख

संक्षेप:

हुंडई ने भारतीय मार्केट में कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में ऑफिशियली एंट्री कर ली है। इस नई रेंज में दो मॉडल शामिल हैं जिनमें Prime HB हैचबैक जो Grand i10 Nios पर बेस्ड है और Prime SD सेडान जो Aura पर बेस्ड है।

Dec 30, 2025 05:20 pm IST
हुंडई मोटर इंडिया ने भारतीय मार्केट में कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में ऑफिशियल तौर पर एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपनी नई Prime Taxi रेंज लॉन्च की है जिसे खास तौर पर टैक्सी ऑपरेटर्स और फ्लीट ओनर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस नई रेंज में दो मॉडल शामिल हैं Prime HB हैचबैक जो Grand i10 Nios पर बेस्ड है। जबकि Prime SD सेडान जो Aura पर बेस्ड है। बता दें कि Prime HB की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये और Prime SD की 6.89 लाख रुपये रखी गई है।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Prime HB और Prime SD दोनों में 1.2-लीटर Kappa चार-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह कंपनी-फिटेड CNG किट के साथ आता है। हुंडई का कहना है कि यह पावरट्रेन रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलने वाली टैक्सियों के लिए बनाया गया है। ताकि ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहे और लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी बनी रहे। कमर्शियल नियमों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इनमें स्पीड लिमिटिंग फंक्शन भी दिया है जो गाड़ी की टॉप स्पीड को 80 किमी प्रति घंटा तक सीमित करता है।

28 किमी से ज्यादा है माइलेज

माइलेज के आंकड़ों पर नजर डालें तो Prime SD CNG पर 28.40 किमी प्रति किलो जबकि Prime HB 27.32 किमी प्रति किलो का दावा करता है। हुंडई के अनुसार, इन गाड़ियों का रनिंग कॉस्ट सिर्फ 47 पैसे प्रति किलोमीटर तक आ सकता है। हुंडई ने कमर्शियल सेगमेंट होने के बावजूद सेफ्टी और कम्फर्ट से कोई समझौता नहीं किया है। बता दें कि Prime HB और Prime SD दोनों में 6 एयरबैग, रियर AC वेंट्स, फ्रंट और रियर पावर विंडो, रियर पार्किंग सेंसर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

धांसू हैं कार के फीचर्स

कार में हाइट एडजस्टेबल सीट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, फुटवेल लाइटिंग और Type-C USB फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। फ्लीट यूज को और आसान बनाने के लिए कंपनी कुछ ऑप्शनल एक्सेसरीज भी दे रही है, जिनमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, रियर कैमरा और व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस शामिल हैं।

बुकिंग देशभर में शुरू

ओनरशिप एक्सपीरियंस को मजबूत बनाने के लिए हुंडई ने खास पैकेज भी तैयार किया है। इसमें 5 साल या 1.80 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी, 72 महीने तक के फ्लेक्सिबल फाइनेंस ऑप्शन और डीलरशिप पर ट्रेंड Fleet Care Advisors की सुविधा शामिल है। बता दें कि Prime Taxi रेंज की बुकिंग देशभर में 5,000 में शुरू हो चुकी है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
