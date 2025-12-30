Hindustan Hindi News
क्रेटा EV और नई वेन्यू के बाद 2026 में भी धमाका करने की तैयारी में हुंडई, आ रहे ये 6 धांसू मॉडल

संक्षेप:

Dec 30, 2025 10:15 am IST
हुंडई 2025 में क्रेटा इलेक्ट्रिक और ऑल-न्यू वेन्यू जैसे बड़े लॉन्च के बाद अब 2026 के लिए भी पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। हुंडई की नजर खास तौर पर B-सेगमेंट पर है जहां कॉम्पैक्ट SUV और इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। नए EV, एक नया क्रॉसओवर और कई पॉपुलर मॉडल्स के फेसलिफ्ट के साथ हुंडई अगले साल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। आइए, जानते हैं 2026 में आने वाली हुंडई की इन नई और अपडेटेड गाड़ियों के बारे में विस्तार से।

हुंडई कॉम्पैक्ट ईवी

हुंडई 2026 में अपनी पहली पूरी तरह लोकलाइज्ड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने जा रही है। यह कार सीधे Tata Nexon EV और Punch EV को टक्कर देगी। उम्मीद है कि इसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड वर्जन शहर की रोजमर्रा की ड्राइव के लिए होगा। जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट हाईवे और इंटरसिटी ट्रिप्स को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि यह कार वेन्यू EV के नाम से लॉन्च हो सकती है।

हुंडई बेयॉन क्रॉसओवर

कंपनी हुंडई बेयॉन (Hyundai Bayon) क्रॉसओवर को भारत में लाने की तैयारी कर रही है। यह कार मारुति फ्रोंक्स को सीधी टक्कर देगी। बेयॉन की खासियत इसका यूरोपियन स्टाइल, प्रीमियम फीचर्स और किफायती कीमत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी मिल सकता है। लॉन्च की टाइमलाइन मिड-2026 मानी जा रही है।

हुंडई वरना फेसलिफ्ट

अगले साल हुंडई वरना का फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा। इसमें वर्टिकल हेडलैम्प्स, नए LED DRLs, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। पीछे की तरफ नए टेललैंप्स दिए जाने की उम्मीद है। केबिन में नया स्टीयरिंग व्हील और कर्व्ड डुअल स्क्रीन सेटअप मिल सकता है। इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की संभावना है।

हुंडई i20 फेसलिफ्ट

हुंडई i20 फेसलिफ्ट पहले से ज्यादा प्रीमियम हो सकती है। इसमें डुअल 10.2-इंच TFT स्क्रीन, नया डैशबोर्ड और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, इंजन ऑप्शंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट

हुंडई की सबसे किफायती एसयूवी एक्सटर को भी मिड-2026 में फेसलिफ्ट मिल सकता है। इसके टेस्ट म्यूल्स देखे जा चुके हैं। डिजाइन में हल्के बदलाव और कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है।

हुंडई टक्सन फेसलिफ्ट

टक्सन को वेबसाइट से हटाए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में लॉन्च होगा। इसमें बड़ा डिजाइन अपडेट और नई टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
