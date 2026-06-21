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एक्शन में हुंडई! भारतीय मार्केट के लिए जल्द लाने जा रही ये 2 धांसू SUV; इनमें एक नई क्रेटा भी

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई ने भारत के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी बिजनेस प्लान तैयार किया है। इसके तहत पहला धमाका FY 2026-2027 के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान कंपनी अपनी दो सबसे चर्चित एसयूवी को लॉन्च करेगी।

एक्शन में हुंडई! भारतीय मार्केट के लिए जल्द लाने जा रही ये 2 धांसू SUV; इनमें एक नई क्रेटा भी
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हुंडई भारतीय मार्केट में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी ने भारत के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी बिजनेस प्लान तैयार किया है। इसके तहत साल 2030 तक भारतीय मार्केट में पूरे 26 नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। इन गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल्स भी शामिल होंगे। इस नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के तहत पहला धमाका FY 2026-2027 के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान कंपनी अपनी दो सबसे चर्चित एसयूवी को लॉन्च करेगी। पहली गाड़ी बिल्कुल नई हुंडई बेयोन पर बेस्ड एसयूवी और दूसरी नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा होगी।

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हुंडई बेयोन पर बेस्ड नई एसयूवी

अगर हुंडई बेयोन-बेस्ड एसयूवी की बात करें, तो कंपनी के भीतर इसका कोडनेम 'Bc4i' रखा गया है। माना जा रहा है कि यह कार वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर, 2026 के बीच भारत में अपना डेब्यू कर सकती है। इस नई एसयूवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। बड़ी बात यह भी है कि यह इंजन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा।

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मिलेंगे शानदार फीचर्स

फीचर्स के मामले में भी यह नई बेयोन एसयूवी बेहद एडवांस होने वाली है। टेक लवर्स को ध्यान में रखते हुए इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। साथ ही कनेक्टेड कार फीचर्स और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी खूबियां भी दी जाएंगी। इसके अलावा, कार में एम्बिएंट लाइटिंग, रियर एसी वेंट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगी। पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा जैसे शानदार फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

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नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई क्रेटा

दूसरी तरफ सबका ध्यान खींचने थर्ड-जनरेशन हुंडई क्रेटा आ रही है। उम्मीद है कि यह अगले साल की शुरुआत में दस्तक दे देगी। नई क्रेटा को कंपनी के नए K3 आर्किटेक्चर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें ग्राहकों को एक दमदार हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, हुंडई अपने 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक कर सकती है। या फिर वह बेयोन वाले नए 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के हाइब्रिड वर्जन का इस्तेमाल कर सकती है।

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क्रेटा में क्या होगा नया?

इस कार में कंपनी का नया 'Pleos Connect' सिस्टम डेब्यू करेगा। इसमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और एक स्लिम ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा, जो इन-बिल्ट 'Gleo AI' के साथ आएगा। फीचर्स के तौर पर इसमें नया एडवांस्ड एडास (ADAS) सूट, रियर सीट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और नई अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सबसे मजेदार बात यह है कि मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई क्रेटा ज्यादा लंबी, चौड़ी और अंदर से बेहद स्पेसियस होने वाली है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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