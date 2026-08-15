एक के बाद एक 5 धाकड़ा हाइब्रिड SUV लाने जा रही हुंडई, इनमें नई क्रेटा भी शामिल; जानिए कब होगी लॉन्च

हुंडई मार्केट पर अपनी पकड़ और मार्केट शेयर को वापस पाने के लिए एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत कंपनी भारत में जल्द ही 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही है।

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Hyundai Creta EV

भारतीय मार्केट में हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इसके कारण कंपनी टॉप-सेलिंग कार निर्माताओं की सूची में खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है। हालांकि, अपनी खोई हुई पकड़ और मार्केट शेयर को वापस पाने के लिए कंपनी एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है। हुंडई भारत में जल्द ही 5 नई SUV लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये कारें मॉडर्न हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस होंगी। बेहतरीन माइलेज, दमदार परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के इस कॉम्बिनेशन से कंपनी मार्केट में एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने के मूड में है।

Hyundai Bayon Hybrid हुंडई बेयॉन एक पूरी तरह से नई क्रॉसओवर SUV है, जो भारत में वेन्यू और क्रेटा के बीच की जगह को भरेगी। लगभग 4.2 मीटर लंबी यह कार बाजार में मारुति फ्रोंक्स जैसी कारों को सीधी टक्कर देगी। इसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, लेवल-2 ADAS और एक नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड-रेडी इंजन मिलने की उम्मीद है। इसे 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

Next-Gen Hyundai Creta Hybrid हुंडई की सबसे पसंदीदा SUV क्रेटा अब नए अवतार में आने वाली है। यह नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसके डिजाइन और केबिन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप होगा। बेहतर माइलेज देने वाली यह नई क्रेटा साल 2027 तक भारतीय सड़कों पर उतर सकती है।

Hyundai Alcazar Hybrid क्रेटा के बाद हुंडई अपनी पॉपुलर 3-रो (7-सीटर) SUV अल्काजार को भी हाइब्रिड अवतार में पेश करेगी। इसमें वही 1.5-लीटर वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन इस्तेमाल होगा जो नई क्रेटा में मिलेगा। यह हाइब्रिड तकनीक शहर के ट्रैफिक में माइलेज बढ़ाने और सफर को ज्यादा स्मूथ बनाने में मदद करेगी। इसे 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लाया जा सकता है।

Hyundai Ni1i Hybrid कंपनी एक बिल्कुल नई प्रीमियम 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है, जिसे कोडनेम 'Ni1i' दिया गया है। यह कार अल्काजार से ऊपर रखी जाएगी और टाटा सफारी व महिंद्रा XUV700 जैसी दमदार गाड़ियों को चुनौती देगी। क्रेटा वाले 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ आने वाली इस SUV की कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

Hyundai Palisade Hybrid हुंडई अपनी ग्लोबल फ्लैगशिप SUV 'पैलिसेड' को भी भारत लाने की पूरी तैयारी में है। यह लाइनअप में सबसे ऊपर होगी। यह बड़ी और बेहद लक्जरी SUV 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है। साल 2028 तक भारत आने वाली यह कार सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी भारी-भरकम गाड़ियों से मुकाबला करेगी।