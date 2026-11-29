दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई अब भारतीय मार्केट में MPV सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई एमपीवी सीधे टोयोटा इनोवा हायक्रॉस को टक्कर देगी।

भारतीय कार मार्केट में 7-सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर बड़ी फैमिली वाले ग्राहक ऐसी गाड़ियां पसंद कर रहे हैं। इनमें ज्यादा जगह के साथ आराम और अच्छे फीचर्स भी मिलें। इसी को देखते हुए हुंडई अब भारतीय मार्केट में MPV सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की नई एमपीवी सीधे टोयोटा इनोवा हायक्रॉस को टक्कर देगी। इस गाड़ी को लेकर पहली जानकारी सामने आई है। इसे फिलहाल कंपनी के अंदर Ki1i कोडनेम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह एक प्रीमियम एमपीवी होगी। इसे 2029 तक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।

इतनी हो सकती है कीमत हुंडई की नई एमपीवी को कंपनी के पांचवीं जनरेशन सांता फे वाले N3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि किआ भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी नई जनरेशन सोरेंटो में कर रही है। सोरेंटो की चौथी जनरेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऐसे में हुंडई को इस प्लेटफॉर्म के कई पार्ट्स पहले से तैयार मिल सकते हैं। कंपनी की कोशिश होगी कि इसे करीब 20 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा जाए। हालांकि, अभी कंपनी ने कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इंजन की बात करें तो हुंडई इस MPV में 1.5-लीटर U2 CRDi टर्बो डीजल इंजन दे सकती है। यही इंजन वेन्यू, क्रेटा और अल्काजार में भी मिलता है। मौजूदा मॉडल में यह इंजन 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, तीन रो वाली बड़ी MPV के लिए कंपनी इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। इसके अलावा, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है। यह इंजन वरना, क्रेटा और अल्काजार में मिलता है। यह 158nhp की पावर के साथ 253Nm का टॉर्क देता है।

सेफ्टी भी होगी दमदार नई एमपीवी को 6 और 7-सीटर ऑप्शन में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके 7-सीटर मॉडल में 2+3+2 सीटिंग लेआउट मिलेगा। जबकि 6-सीटर मॉडल में 2+2+2 लेआउट दिया जा सकता है। इसमें 19-इंच अलॉय व्हील, पावर टेलगेट, 9.9-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2+ ADAS मिलने की उम्मीद है।

कब लॉन्च होगी एमपीवी न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इस नई एमपीवी को भारतीय मार्केट में 2029 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, इससे पहले कंपनी एक नई ऑफ-रोड स्टाइल SUV भी लाने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी की दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग और डेवलपमेंट चल रहा है। इसे 2028 में पेश किया जा सकता ।