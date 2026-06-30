बजट रखिए तैयार! मार्केट में हुंडई जल्द लाने जा रही 4 धाकड़ SUV; इनमें नई क्रेटा भी शामिल
भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए हुंडई ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक भारतीय मार्केट में पूरे 26 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है।
भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत को और मजबूत करने के लिए हुंडई मोटर्स ने एक महा-प्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक भारतीय मार्केट में पूरे 26 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इनमें पेट्रोल-डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। इस बड़े प्लान के तहत हुंडई का सबसे ज्यादा फोकस एसयूवी सेगमेंट पर है। इसके लिए कंपनी 2027 तक 4 नई शानदार एसयूवी मार्केट में उतारने वाली है। खास बात यह है कि कंपनी पहली बार ऑफ-रोड एसयूवी और एमपीवी (MPV) सेगमेंट में भी कदम रखने जा रही है। आइए जानते हैं इन चारों अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।
हुंडई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी
हुंडई सबसे पहले एक नई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी ला रही है। इसका कोडनेम HE1i है। यह मार्केट में सीधे तौर पर टाटा पंच EV को टक्कर देगी। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, इस छोटी कार का लुक काफी बोल्ड और बॉक्सी स्टाइल का होने वाला है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट वाली 'इन्स्टर EV' के 42kWh और 49kWh के दमदार बैटरी पैक मिल सकते हैं। इस कार को भारतीय ग्राहकों के लिए 2026 के दिवाली सीजन के आसपास या फिर 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Hyundai Staria
₹ 55 - 65 लाख
Hyundai Palisade
₹ 50 - 60 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai Nexo
₹ 65 लाख से शुरू
हुंडई बेयॉन-बेस्ड एसयूवी
कंपनी वेन्यू और क्रेटा के बीच के अंतर को कम करने के लिए अपनी नई बेयॉन-बेस्ड एसयूवी लेकर आ रही है। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी की 'विक्टोरिस' से होगा। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह नया इंजन क्रेटा के भारी-भरकम 1.5-लीटर टर्बो इंजन के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और ग्राहकों को बहुत ही शानदार माइलेज देने में मदद करेगा।
नेक्स्ट-जेनरेशन हुंडई क्रेटा
भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवी क्रेटा अब बिल्कुल नए नेक्स्ट-जेनरेशन अवतार में आने वाली है। यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा लंबी, चौड़ी और केबिन स्पेस के मामले में काफी बड़ी होगी। इस नई क्रेटा के डिजाइन में कंपनी बड़े और आक्रामक बदलाव करने जा रही है। इसके साथ इसका इंटीरियर बेहद आलीशान और हाई-टेक फीचर्स से लैस होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार एक पावरफुल 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' इंजन का ऑप्शन मिलेगा। इसी कार के साथ हुंडई का नया 'प्लियोस कनेक्ट' सिस्टम भी भारत में डेब्यू करेगा।
हुंडई 3-रो 7-सीटर
बड़े परिवारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक प्रीमियम 3-रो (7-सीटर) एसयूवी पर भी काम कर रही है। इसका कोडनेम: Ni1i रखा गया है। यह चीन में बिकने वाली हुंडई टक्सन के लॉन्ग-व्हीलबेस मॉडल पर बेस्ड हो सकती है। यह बड़ी गाड़ी हुंडई के नए तलेगांव प्रोडक्शन प्लांट में बनने वाले शुरुआती मॉडलों में से एक होगी। इससे इसकी कीमत को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। इस 7-सीटर एसयूवी में भी अपकमिंग नई क्रेटा की तरह ही माइलेज से भरपूर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा। यह इसे लंबी दूरी के सफर के लिए एक किफायती और दमदार ऑप्शन बनाएगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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