बजट रखिए तैयार! मार्केट में हुंडई जल्द लाने जा रही 4 धाकड़ SUV; इनमें नई क्रेटा भी शामिल

भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत को मजबूत करने के लिए हुंडई ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक भारतीय मार्केट में पूरे 26 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है।

₹ 7,832 / माह

EMI केवल ₹ 7,832 / माह

भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत को और मजबूत करने के लिए हुंडई मोटर्स ने एक महा-प्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह साल 2030 तक भारतीय मार्केट में पूरे 26 नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इनमें पेट्रोल-डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। इस बड़े प्लान के तहत हुंडई का सबसे ज्यादा फोकस एसयूवी सेगमेंट पर है। इसके लिए कंपनी 2027 तक 4 नई शानदार एसयूवी मार्केट में उतारने वाली है। खास बात यह है कि कंपनी पहली बार ऑफ-रोड एसयूवी और एमपीवी (MPV) सेगमेंट में भी कदम रखने जा रही है। आइए जानते हैं इन चारों अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

हुंडई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई सबसे पहले एक नई माइक्रो इलेक्ट्रिक एसयूवी ला रही है। इसका कोडनेम HE1i है। यह मार्केट में सीधे तौर पर टाटा पंच EV को टक्कर देगी। लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, इस छोटी कार का लुक काफी बोल्ड और बॉक्सी स्टाइल का होने वाला है। इसमें इंटरनेशनल मार्केट वाली 'इन्स्टर EV' के 42kWh और 49kWh के दमदार बैटरी पैक मिल सकते हैं। इस कार को भारतीय ग्राहकों के लिए 2026 के दिवाली सीजन के आसपास या फिर 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

हुंडई बेयॉन-बेस्ड एसयूवी कंपनी वेन्यू और क्रेटा के बीच के अंतर को कम करने के लिए अपनी नई बेयॉन-बेस्ड एसयूवी लेकर आ रही है। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी की 'विक्टोरिस' से होगा। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह नया इंजन क्रेटा के भारी-भरकम 1.5-लीटर टर्बो इंजन के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और ग्राहकों को बहुत ही शानदार माइलेज देने में मदद करेगा।

नेक्स्ट-जेनरेशन हुंडई क्रेटा भारत की सबसे पसंदीदा एसयूवी क्रेटा अब बिल्कुल नए नेक्स्ट-जेनरेशन अवतार में आने वाली है। यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा लंबी, चौड़ी और केबिन स्पेस के मामले में काफी बड़ी होगी। इस नई क्रेटा के डिजाइन में कंपनी बड़े और आक्रामक बदलाव करने जा रही है। इसके साथ इसका इंटीरियर बेहद आलीशान और हाई-टेक फीचर्स से लैस होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार एक पावरफुल 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' इंजन का ऑप्शन मिलेगा। इसी कार के साथ हुंडई का नया 'प्लियोस कनेक्ट' सिस्टम भी भारत में डेब्यू करेगा।