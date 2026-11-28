हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना 2030 तक कई नए मॉडल पेश करने की है। इसी कड़ी में एक नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV पर काम चल रहा है।

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना 2030 तक कई नए मॉडल पेश करने की है। इसी कड़ी में एक नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV पर काम चल रहा है। इसे कंपनी की लाइनअप में अल्काजार से ऊपर रखा जाएगा। इस एसयूवी को पहली बार सितंबर, 2024 में लाने की योजना का खुलासा हुआ था। इसी महीने इसकी पहली झलक टेस्टिंग के दौरान देखने को मिली थी। अब एक बार फिर इस एसयूवी को दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए जानते हैं हुंडई की इस अपकमिंग एसयूवी के संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

नई SUV का डिजाइन होगा अलग हुंडई की नई 7-सीटर SUV का डिजाइन कंपनी की हालिया गाड़ियों से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। दरअसल, कंपनी अपनी नई गाड़ियों में 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन का इस्तेमाल कर रही है। इसमें शार्प और सीधे कट वाले डिजाइन देखने को मिलते हैं। हालांकि, इस SUV में गोल और सामान्य डिजाइन एलिमेंट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी ने फैमिली ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसका डिजाइन तैयार किया है।

एसयूवी में मिलेगा स्पोर्टी लुक दूसरी ओर एसयूवी के फ्रंट में सीधा और ऊंचा बोनट, क्लैमशेल बोनट डिजाइन, फ्रंट पार्किंग सेंसर और बड़ा बंपर मिलेगा। वहीं, साइड में गोल व्हील आर्च, बड़े अलॉय व्हील और सीधी बेल्टलाइन देखने को मिलती है। इसकी छत पीछे की तरफ थोड़ी नीचे जाती है, जिससे इसे स्पोर्टी लुक मिलता है। कुल मिलाकर एसयूवी की डिजाइन अब तक की दूसरी हुंडई कारों से यूनीक हो सकती है।

अल्काजार से बड़ी होगी नई एसयूवी साइज की बात करें तो हुंडई की यह नई एसयूवी अल्काजार से लंबी होगी। अल्काजार की लंबाई 4,560mm है। जबकि नई एसयूवी की लंबाई इससे ज्यादा रहने की उम्मीद है। वहीं, यह कंपनी की बड़ी एसयूवी सांता फे (4,830mm) से छोटी होगी। ऐसे में इसकी लंबाई करीब 4.6 से 4.7 मीटर के आसपास हो सकती है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से होगा।

हाइब्रिड इंजन के साथ होगी पेश इससे पहले सामने आई तस्वीरों में नई एसयूवी के हाइब्रिड मॉडल होने की जानकारी मिली थी। यानी इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल सकती है। इससे ग्राहकों को बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है। पिछली बार टेस्टिंग के दौरान इस SUV में JK टायर भी देखे गए थे। इससे अंदाजा लगाया गया था कि कंपनी इसे खास तौर पर भारतीय मार्केट के लिए तैयार कर रही है। हालांकि, हुंडई ने अभी तक इसके इंजन, फीचर्स और लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

इन एसयूवी को देगी टक्कर हुंडई की नई एसयूवी ऐसे सेगमेंट में एंट्री करेगी, जहां पहले से कई मजबूत गाड़ियां मौजूद हैं। इस सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो N, XUV 7XO, टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों की अच्छी मांग है। वहीं, किआ सोरेंटो को भी लॉन्च के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एमजी टॉमहॉक ने भी इस सेगमेंट की टॉप-10 SUV की लिस्ट में जगह बनाई है। ऐसे में हुंडई के लिए इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा।