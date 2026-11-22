हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में दो नए मॉडल पेश कर सकती है। इनमें पहला नेइरा (Neira) होगा, जो एक फैमिली एमपीवी है।

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में दो नए मॉडल पेश कर सकती है। इनमें पहला नेइरा (Neira) होगा, जो एक फैमिली एमपीवी है। इसे पेट्रोल-डीजल जैसे इंजन और इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शन में लाया जा सकता है। वहीं, दूसरा मॉडल NI1i होगा, जो एक बड़ी और प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी होगी। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि दोनों कारें अलग-अलग तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। नेइरा का प्रोडक्शन मॉडल इंडोनेशिया में सामने आ चुका है। जबकि NI1i की टेस्टिंग जारी है।

1. हुंडई नेइरा हुंडई नेइरा को किआ कैरेंस क्लैविस के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। दोनों कारों का बेसिक डिजाइन और कई दूसरे पार्ट्स एक जैसे हैं। हालांकि, हुंडई ने इसे अलग पहचान देने के लिए फ्रंट बंपर, ग्रिल, अलॉय व्हील और रियर बंपर में बदलाव किए हैं। इसका इलेक्ट्रिक मॉडल इंडोनेशिया में पेश किया जा चुका है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह मिलेगी। केबिन में दो 12.3-इंच की स्क्रीन, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पर हुंडई का खास चार-डॉट डिजाइन भी मिलता है।

इतना मिल सकता है रेंज इंडोनेशिया में नेइरा ईवी को 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है। इनके साथ क्रमशः 404 Km और 490 Km तक की रेंज मिलने का दावा है। कार में 100kW तक की DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इससे बैटरी को 0 से 80 पर्सेंट चार्ज करने में करीब 39 मिनट लगते हैं। भारत में नेइरा को इलेक्ट्रिक के साथ पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, डीजल और CNG इंजन ऑप्शन में भी लाया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है।

2. हुंडई NI1i हुंडई की दूसरी नई 7-सीटर कार NI1i होगी। यह नेइरा से बिल्कुल अलग और ज्यादा बड़ी प्रीमियम एसयूवी होगी। हाल ही में इसकी दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं। टेस्ट मॉडल पूरी तरह कवर था, लेकिन इसकी डिजाइन से जुड़े कुछ संकेत मिले हैं। इसमें सीधा और ऊंचा फ्रंट, चौड़े व्हील आर्च, फ्लैट रूफलाइन और पीछे की तरफ बड़ा हिस्सा देखने को मिला है। टेस्टिंग के दौरान गाड़ी पर हाइब्रिड का स्टिकर भी नजर आया है। हालांकि, भारत आने वाले मॉडल के इंजन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।