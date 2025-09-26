hyundai is preparing to launch three impressive hybrid suv in the market बजट रखिए तैयार! मार्केट में तीन धांसू हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हुंडई, जानिए कब होगी एंट्री, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय मार्केट में हाइब्रिड एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए हुंडई भी अब इस सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी आने वाले सालों में कई नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने जा रही है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 05:44 PM
भारतीय मार्केट में हाइब्रिड एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए हुंडई भी अब इस सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी आने वाले सालों में कई नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने जा रही है जिनमें नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा, एक बिल्कुल नई तीन-रो SUV और ग्लोबली पॉपुलर पैलिसेड शामिल हैं। इन मॉडलों में न सिर्फ दमदार इंजन और लेटेस्ट डिजाइन मिलेगा बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं तीनों अपकमिंग हाइब्रिड मॉडलों के बारे में विस्तार से।

हुंडई क्रेटा हाइब्रिड

हुंडई अपनी बेस्ट-सेलिंग एसूयवी क्रेटा को 2027 तक नए डिजाइन और नए प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च करेगी। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। खास बात यह है कि कंपनी इसमें हाइब्रिड वैरिएंट भी लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, अपडेटेड क्रेटा EV भी मार्केट में उतारा जाएगा।

हुंडई 3-रो एसयूवी Ni1i

दूसरी ओर हुंडई एक नई कोडनेम Ni1i वाली 3-रो एसयूवी को साल 2027 तक भारतीय मार्केट में ला सकती है। इसे अल्काजार और ट्यूसॉन के बीच पोजिशन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड सेटअप के साथ पेश किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन हुंडई के नए तालेगांव प्लांट में होगा।

हुंडई पैलिसेड

हुंडई भारत में पैलिसेड लाने पर भी विचार कर रही है। यह कंपनी की सबसे प्रीमियम SUV में से एक होगी। इसमें 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो 334bhp पावर और 460Nm टॉर्क देगा। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी करीब 14kmpl माइलेज दे सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2028 तक संभव है।

(फोटो क्रेडिट-google gemini)

Hyundai Creta Hyundai Creta Electric Hyundai अन्य..

