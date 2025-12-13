भारतीय मार्केट में तीन धांसू हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हुंडई, जानिए कब होगी एंट्री

संक्षेप: भारत के लिए हुंडई की आने वाली प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अब तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ती नजर आ रही है। कंपनी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन पर काम कर रही है।

भारत के लिए हुंडई की आने वाली प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अब तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर मुड़ती नजर आ रही है। कंपनी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय मजबूत हाइब्रिड पावरट्रेन पर काम कर रही है। बता दें कि अगले कुछ सालों में हुंडई भारत में कई नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें हाइब्रिड मॉडल्स की अहम भूमिका होगी। यह स्ट्रेटजी ऐसे समय में सामने आई है जब भारतीय बाजार में EV अपनाने की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ रही है और हाइब्रिड को एक प्रैक्टिकल ऑप्शन माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

प्रीमियम एसयूवी की है प्लानिंग हुंडई भारत के लिए ग्लोबल Palisade Hybrid को लेकर मंथन कर रही है जो कंपनी की सबसे प्रीमियम SUV बन सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV 2.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसका इंजन कुल 334bhp की पावर और 460Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अगर इसे भारत में लॉन्च करने की मंजूरी मिलती है तो इसकी एंट्री 2028 के आसपास हो सकती है।

हुंडई क्रेटा हाइब्रिड दूसरी ओर नई जनरेशन क्रेटा जिसे अंदरूनी तौर पर SX3 कोडनेम दिया गया है, फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है। यह SUV एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी और इसमें नया डिजाइन लैंग्वेज, हल्के डायमेंशन बदलाव और पूरी तरह नया केबिन देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शंस में मौजूदा 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन बने रह सकते हैं। हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का जुड़ना होगा जिसे 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा जा सकता है।