Hyundai की दमदार रोड प्रेजेंस वाली बड़ी SUV, गजब हैं फीचर, टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगी टक्कर
हुंडई भारत में अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। यह अपकमिंग एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। कंपनी की इस नई एसयूवी का नाम - Hyundai Palisade है। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई की इस नई एसयूवी के बारे में।
हुंडई भारत में अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रहा है। यह अपकमिंग एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। कंपनी की इस नई एसयूवी का नाम - Hyundai Palisade है। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट में पहले से ही सेल हो रही है। भारत में यह साल 2028 में आने वाली है। कंपनी भारत में इसे अपने नेक्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम के साथ ला सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह 3.5 लीटर पेट्रोल V6 में आती है। आइए डीटेल में जानते हैं हुंडई की इस नई एसयूवी के बारे में।
दमदार रोड प्रेजेंस वाली बड़ी एसयूवी
हुंडई ने 2024 के आखिर में करेंट जेनरेशन पैलिसेड को लॉन्च किया था। यह एक दमदार रोड प्रेजेंस वाली बड़ी एसयूवी है। इसमें वर्टिकल स्लैटेड एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ वाइड फ्रंट ग्रिल और शानदार बॉडी क्लैडिंग दी गई है। इसका ओवरऑल स्टाइल प्रीमियम लगता है। बॉडीवर्क में क्लीन लाइन्स, स्मूद सर्फेस हैं और एसयूवी का स्टांस भी बेहतरीन है।
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मॉडर्न और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाला इंटीरियर
हुंडई के बजट-फ्रेंड्ली मॉडल भी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट से लैस होते हैं। वहीं, पैलिसेड कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और इसमें एक से बढ़ कर एक फीचर दिए गए हैं। इसका केबिन दिखने में काफी मॉडर्न और प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। यह थ्री-रो एसयूवी है, जिसमें 8 लोगों बैठ सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों के पास इसका ज्यादा लग्जरी ऑप्शन भी होगा, जिसके सेकेंड-रो में रिक्लाइनिंद कैप्टन सीट्स होंगी। यह कॉन्फिगरेशन भारत में भी उपलब्ध होने की संभावना है।
बिल्ट-इन डैशकैम और ADAS से लैस
पैलिसेड में कंपनी ड्यूल-स्क्रीन सेटअप (दो 12.3-इंच डिस्प्ले जो सेंट्रल टचस्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रूप में काम करेंगे), वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, 14-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वीलल, सभी जरूरी फंक्शन्स के लिए फिजिकल कंट्रोल, बड़ा फ्रंट आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग बे, डिजिटल की, इंजन स्टार्ट करने और वैलेट मोड को ऐक्टिवेट करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा क्लीनिंग सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हीटिंग और कूलिंग सीट्स, वीइकल-टू-लोड (V2L) फंक्शन, बिल्ट-इन डैशकैम, ADAS और के साथ और भी बहुत कुछ ऑफर करेगी।
334 हॉर्सपावर और 460 एनएम का टॉर्क
भारत में लॉन्च होने वाली पैलिसेड में हुंडई का नेक्स्ट-जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम होने की उम्मीद है। ग्लोबल मॉडल 3.5 लीटर पेट्रोल V6 इंजन के साथ भी उपलब्ध है। हालांकि, इसके भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है। हाइब्रिड सेटअप में 2.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेयर्ड किया जाएगा, जिससे टोटल 334 हॉर्सपावर और 460 एनएम का टॉर्क मिलेगा। कंपनी का दावा है कि इस सेटअप की माइलेज 14.1 किलोमीटर प्रति लीटर और ड्राइविंग रेंज 1015 किलोमीटर बताई गई है।
टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी चुनौती देने की तैयारी
हुंडई पैलिसेड फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली है। टोयोटा 2.7 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.8 लीटर के टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ आती है। डीजल इंजन 201 हॉर्सपावर और 504 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। टोयोटा के रेप्यूटेशन और फॉर्च्यूनर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इसे हराना हुंडई के लिए आसान नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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