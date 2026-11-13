भारतीय मार्केट में 5 शानदार SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हुंडई, इनमें नई क्रेटा भी शामिल

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी SUV रेंज को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में पांच नई SUV लॉन्च कर सकती है। इनमें नई जनरेशन हुंडई क्रेटा भी शामिल रहेगी।

हुंडई भारतीय मार्केट में अपनी SUV रेंज को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में पांच नई SUV लॉन्च कर सकती है। इनमें नई जनरेशन क्रेटा से लेकर एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV, CNG मॉडल और तीन-रो वाली हाइब्रिड SUV शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी एक दमदार ऑफ-रोड SUV पर भी काम कर रही है। इनमें से कुछ गाड़ियां 2027 में लॉन्च हो सकती हैं। जबकि कुछ के लिए अभी इंतजार करना होगा। आइए इन पांचों अपकमिंग SUV के बारे में जानते हैं।

1. नई जनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई की नई जनरेशन क्रेटा को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग भारतीय सड़कों पर कई बार देखी जा चुकी है। नई क्रेटा के एक्सटीरियर और केबिन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें बड़ा प्लियोस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया स्टीयरिंग व्हील मिल सकता है। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन जारी रह सकते हैं। इसके अलावा पहली बार इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

2. हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV हुंडई की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV को HE1i कोडनेम दिया गया है। यह कंपनी की भारत में तैयार होने वाली पहली खास कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसे मार्च 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर प्लांट में होगा। यह E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। कंपनी इसमें स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज बैटरी के ऑप्शन देगी। इसमें एक्साइड की लोकल बैटरी और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

3. हुंडई बेयॉन CNG हुंडई अपनी नई SUV बेयॉन का CNG मॉडल भी लाने की तैयारी कर रही है। इसे जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मौजूदा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट दी जाएगी। कंपनी इसमें अंडरबॉडी ड्यूल-सिलेंडर सेटअप दे सकती है, जिससे बूट स्पेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस मॉडल के आने से हुंडई को CNG SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

4. हुंडई की नई तीन-रो हाइब्रिड SUV हुंडई एक नई तीन-रो वाली SUV पर भी काम कर रही है। इसे Ni1i कोडनेम दिया गया है। यह SUV कंपनी की मौजूदा अल्काजार से ऊपर और टक्सन से नीचे रखी जा सकती है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। यह उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जिन्हें ज्यादा जगह वाली फैमिली SUV चाहिए। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से हो सकता है। इसकी लॉन्चिंग 2027 के आखिर में होने की उम्मीद है।