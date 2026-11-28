हुंडई भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में हुंडई अगले साल भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

हुंडई भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने नई गाड़ियों को लॉन्च करने की बड़ी योजना बनाई है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक भारत में लग्जरी कारों समेत कुल 26 नए मॉडल पेश करना है। इनमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल होंगी। खास बात यह है कि अगले कुछ सालों में कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस एसयूवी पर रहने वाला है। इसी कड़ी में हुंडई अगले साल भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं हुंडई की इन चारों अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1. हुंडई आयोनिक P हुंडई अगले साल भारतीय मार्केट में अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक P लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इसे कंपनी के अंदर HE1i कोडनेम से जाना जा रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश कर सकती है। यह 4 मीटर से छोटी एसयूवी होगी। इसमें लंबा और बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा। इससे बाहर से गाड़ी काफी दमदार दिखेगी और अंदर बैठने वालों को भी ज्यादा जगह मिलेगी।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स दूसरी ओर अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर जैसी सीटें, प्लियोस कनेक्ट सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। वहीं, इसका रियल वर्ल्ड रेंज 300 से 450 किलोमीटर तक हो सकता है।

2. हुंडई बेयोन CNG हुंडई ने हाल ही में अपनी नई बेयोन एसयूवी को पेश किया है। अब कंपनी अगले साल जनवरी में इसका CNG मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें पेट्रोल मॉडल वाले ज्यादातर फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, इसके इंजन को CNG के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे CNG के साथ अलग ट्यूनिंग में पेश किया जाएगा। इसके साथ सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कंपनी CNG टैंक को गाड़ी के नीचे लगा सकती है।

3. नई जनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई की सबसे पॉपुलर एसयूवी क्रेटा का नया मॉडल भी अगले साल आने वाला है। इसकी लॉन्चिंग 2027 की पहली छमाही में हो सकती है। नई क्रेटा को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा और इसका साइज मौजूदा मॉडल से बड़ा होगा। इसके डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, बॉस मोड, वेंटिलेटेड सीट्स, प्लियोस कनेक्ट सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई हुंडई क्रेटा में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा, कंपनी पहली बार क्रेटा का 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल भी ला सकती है। इसका N Line मॉडल भी टेस्टिंग के दौरान विदेश में देखा गया है।