भारतीय मार्केट में 26 नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हुंडई; इनमें EV और हाइब्रिड मॉडल भी होंगी शामिल

हुंडई ने भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ा गेमप्लान तैयार कर लिया है। कंपनी का कहना है कि वो इस दशक के आखिर तक 26 नए मॉडल लॉन्च करेगी। इनमें से 20 मॉडल पेट्रोल-डीजल इंजन पर होंगे और 6 पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगे। इससे इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। इसके लिए हुंडई भारत में ही बैटरी से चलने वाले नए मॉडल बनाएगी और चार्जिंग नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाएगी। फिलहाल कंपनी के पास सिर्फ Ioniq 5 और नई क्रेटा इलेक्ट्रिक ही EV ऑप्शन हैं।

फेसलिफ्टेड मॉडल की भी होगी एंट्री मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाले सालों में हुंडई वेन्यू और i10 का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है। वहीं, नई जेनरेशन वेन्यू इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च होगी जिसमें नया डिजाइन और कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी काम कर रही है जो इंस्टर EV पर बेस्ड होगी और भारत में 2026 तक आ सकती है। इसके बाद 2027 तक क्रेटा ईवी का फेसलिफ्टेड मॉडल भी उतारा जाएगा।