दिग्गज कार निर्माता हुंडई भारतीय मार्केट में आने वाले सालों में कई नई 7-सीटर गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 2030 तक 26 नए मॉडल लाने का प्लान बनाया है।

हुंडई भारतीय मार्केट में आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 2030 तक 26 नए मॉडल लाने का प्लान बनाया है। इनमें 7-सीटर गाड़ियों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी SUV के साथ MPV सेगमेंट में भी अपनी जगह बनाना चाहती है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में बजट MPV से लेकर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस को टक्कर देने वाली प्रीमियम MPV और बड़ी SUV तक शामिल हैं। कुछ मॉडल पेट्रोल-डीजल इंजन के साथ आएंगे, जबकि कुछ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। आइए जानते हैं हुंडई की आने वाली इन 5 नई 7-सीटर गाड़ियों के बारे में विस्तार से।

1. हुंडई नेइरा हुंडई बजट MPV सेगमेंट में नई नेइरा के साथ एंट्री कर सकती है। यह किआ कैरेंस क्लैविस पर बेस्ड होगी। इसका कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया मोटर शो में दिखाया जा चुका है। इसका प्रोडक्शन मॉडल काफी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा हो सकता है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। कंपनी मार्केट की मांग को देखते हुए इसका CNG मॉडल भी ला सकती है। पहले पेट्रोल-डीजल मॉडल आएंगे और बाद में इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया जा सकता है।

2. हुंडई Ki1i प्रीमियम MPV हुंडई भारत में एक दूसरी और ज्यादा प्रीमियम MPV भी लाने की तैयारी कर रही है। इसे फिलहाल Ki1i कोडनेम दिया गया है। यह सीधे टोयोटा इनोवा हायक्रॉस को टक्कर देगी। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। इसे कंपनी के N3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली सांता फे में भी होता है। इसमें बड़ा केबिन और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

3. नई जनरेशन हुंडई अल्काजार हुंडई अल्काजार की अगली जनरेशन को नए क्रेटा वाले K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इससे SUV का साइज मौजूदा मॉडल से बड़ा हो सकता है और डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलते हैं। नई जनरेशन में इन इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

4. हुंडई Nl1i 7-सीटर SUV हुंडई एक नई प्रीमियम 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है। इसे फिलहाल Nl1i कोडनेम दिया गया है। इसे अल्काजार से ऊपर रखा जाएगा। यह महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। इसकी टेस्टिंग दक्षिण कोरिया में देखी जा चुकी है। इसमें 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इस SUV का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के तालेगांव प्लांट में किया जा सकता है।