Hyundai की इन नई SUV में मिल सकता है नया इंजन, बढ़ेगी फ्यूल एफिशिएंसी

यह एक ऑल-न्यू 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा। इसे कंपनी हाई फ्यूल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए डिवेलप कर रही है। यह इंजन हमें अपकमिंग एसयूवी में देखने को मिल सकता है।

हुंडई अपनी नई गाड़ियों में नया इंजन ऑप्शन देने की तैयारी कर रही है। यह एक ऑल-न्यू 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा। इसे कंपनी हाई फ्यूल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए डिवेलप कर रही है। कंपनी इस इंजन को इस साल लॉन्च होने वाली बेयॉन बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑफर कर सकती है। साथ ही नया 1.2 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावट्रेन कंपनी अपनी नेक्स्ट-जेनरेशन क्रेटा (हाइब्रिड) समेत दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिडसाइज एसयूवी में भी ऑफर कर सकती है।

क्रेटा के मौजूदा इंजन से कॉम्पैक्ट



रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुंडई का नया 1.2L TGDi इंजन, क्रेटा के मौजूदा 160bhp, 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट और बेहतर माइलेज देने वाला होगा। हालांकि, इसकी परफॉर्मेंस के सटीक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। उम्मीद है कि यह 120bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क देने वाले वेन्यू के 1.0L पेट्रोल इंजन के मुकाबले बेहतर टॉर्क और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा।

नई क्रेटा में क्या होगा खास? नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा मौजूदा मॉडल के मुकाबले लंबी, चौड़ी और ज्यादा स्पेशियस होगी। यह हुंडई के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका डिजाइन अधिक शार्प होगा। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि नई क्रेटा के साथ भारत में हुंडई का Pleos Connect सिस्टम भी लॉन्च होगा। इस SUV में अपडेटेड ADAS suit और कई एडवांस्ड फीचर्स भी मिल सकते हैं। 2027 क्रेटा लाइनअप में मौजूदा इंजन ऑप्शन – 115bhp, 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 160bhp, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 116bhp, 1.5L डीजल ऑफर किया जा सकता है।

नई हुंडई बेयॉन भी मचाएगी तहलका हुंडई का नया 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन, नई बेयॉन-बेस्ड कॉम्पैक्ट SUV में पहली बार आएगा। हालांकि, अभी तक इसकी पोजिशनिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह मॉडल हुंडई के पोर्टफोलियो में वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे होगा। इसकी सीधी टक्कर Maruti Suzuki Fronx, रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट से होगी। इस कॉम्पैक्ट SUV की कीमत वेन्यू के आसपास होने की उम्मीद है, जो अभी 8 लाख रुपये से 15.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत रेंज में उपलब्ध है।