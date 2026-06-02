मार्केट में तहलका मचाने हुंडई ला रही ये धाकड़ मिड-साइज SUV, मिलेंगे धांसू फीचर्स; जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए हुंडई अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। माना जा रहा है कि इस नए लाइनअप में हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एक नई मिड-साइज एसयूवी शामिल होगी।

भारतीय मार्केट में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए हुंडई अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी ने भारत के लिए दो बिल्कुल नई एसयूवी और एक लोकल लेवल पर तैयार होने वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी (EV SUV) को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इनके नाम और डिटेल्स से पर्दा नहीं उठाया है। माना जा रहा है कि इस नए लाइनअप में थर्ड-जनरेशन हुंडई क्रेटा और हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एक नई मिड-साइज एसयूवी शामिल होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के दौरान लॉन्च किया जा सकता है।

कुछ ऐसी दिखेगी एसयूवी इंटरनल तौर पर 'Bc4i' कोडनेम वाली इस नई हुंडई मिड-साइज एसयूवी की लंबाई करीब 4.18 मीटर होने की उम्मीद है। हालांकि, यह ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली बेयॉन जैसी ही होगी। भारतीय मार्केट की जरूरतों को देखते हुए इसे साइज में थोड़ा बड़ा और ज्यादा मस्कुलर लुक दिया जाएगा। इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस से होगा। भारतीय ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस कार को थोड़ा ऊंचा और सीधा खड़ा रखा जाएगा। इससे सड़कों पर चलते समय यह एक असली एसयूवी वाला फील दे सके।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इंजन और पावरट्रेन के मामले में हुंडई इस कार को कई तरह के ऑप्शन के साथ मार्केट में उतार सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत आने वाले मॉडल में कंपनी एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ-साथ सीएनजी (CNG) पावरट्रेन का ऑप्शन भी दे सकती है। वैसे हुंडई की गाड़ियां हमेशा से ही अपने प्रीमियम और फीचर-लोडेड इंटीरियर के लिए जानी जाती हैं। इस नई एसयूवी में भी कंपनी इसी अप्रोच को आगे बढ़ाने वाली है।

ग्लोबल बेयॉन का इंजन अगर इसके ग्लोबल मॉडल पर नजर डालें तो वहां हुंडई बेयॉन तीन दमदार इंजनों के साथ आती है। इसमें पहला 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन है। यह सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा 1.0-लीटर का टीजीडीआई टर्बो पेट्रोल इंजन है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.0-लीटर का माइल्ड हाइब्रिड इंजन है जो 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आता है।