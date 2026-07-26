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क्रेटा से सस्ती और वेन्यू से महंगी! हुंडई ला रही दोनों के बीच की एक तगड़ी SUV का ऑप्शन! जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
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हुंडई भारतीय मार्केट में एक नया SUV लाने की तैयारी कर रही है। यह कार ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली बेयोन (Bayon) पर बेस्ड हो सकती है। इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच में रखा जाएगा।

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हुंडई भारतीय मार्केट में एक नया SUV लाने की तैयारी कर रही है। भारत में कंपनी के पास पहले से ही कई बेहतरीन SUV मौजूद हैं। इसके बावजूद सब-4 मीटर और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के बीच एक खाली जगह बची हुई है। कंपनी इसी खाली जगह को भरने के लिए नया मॉडल ला रही है। यह कार ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली बेयोन (Bayon) पर बेस्ड हो सकती है। इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच में रखा जाएगा। जो लोग वेन्यू से बड़ा लेकिन क्रेटा से किफायती ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल सही साबित होगा। आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स, पावरट्रेन और इसके लुक के बारे में विस्तार से।

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टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

इस नई SUV की लंबाई लगभग 4.18 मीटर होने की उम्मीद है। इस साइज की वजह से यह गाड़ी भारतीय मार्केट में बहुत ही खास जगह बनाएगी। यह आकार में वेन्यू से बड़ी होगी, लेकिन क्रेटा से थोड़ी छोटी रहेगी। हुंडई इसे सिर्फ एक बड़ा क्रॉसओवर नहीं बनाना चाहती है। कंपनी का ध्यान तेजी से बढ़ रहे मिड-साइज SUV सेगमेंट को साधने पर है। हाल ही में इस नई गाड़ी को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्टिंग मॉडल को देखकर लगता है कि इसका डिजाइन थोड़ा सीधा और बॉक्सी होगा।

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कुछ ऐसी दिखेगी कार

डिजाइन के मामले में इसमें हुंडई की नई गाड़ियों की झलक देखने को मिलेगी। हालांकि, इसका मुख्य डिजाइन ग्लोबल बेयोन मॉडल से ही प्रेरित रहने की संभावना है। हुंडई अपनी सभी गाड़ियों में ढेर सारे फीचर्स देने के लिए जानी जाती है। इस नए मॉडल में भी ग्राहकों को बेहतरीन और मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। कार में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने की भी पूरी उम्मीद है।

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मिल सकते हैं कई इंजन के ऑप्शन

पावरट्रेन की बात करें तो माना जा रहा है कि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ ही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है। टर्बो इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यह सेटअप ड्राइविंग के शौकीनों और रोजमर्रा के ड्राइवरों दोनों को पसंद आएगा। भारत में SUV लवर्स को ध्यान में रखते हुए 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी इसमें दिया जा सकता है।

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इन कारों से होगा मुकाबला

यह नई SUV हुंडई के पोर्टफोलियो में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बदलाव लाएगी। यह गाड़ी वेन्यू या क्रेटा में से किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगी। यह सिर्फ दोनों गाड़ियों के बीच के अंतर को कम करने का काम करेगी। जो ग्राहक वेन्यू को छोटा मानते हैं लेकिन क्रेटा जितना बजट नहीं बढ़ाना चाहते, उनके लिए यह एकदम सही गाड़ी बनेगी। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi के अनुसार, इस नई SUV का सीधा मुकाबला टाटा कर्व और सिट्रॉएन बसाल्ट जैसी गाड़ियों से होगा।

(फोटो क्रेडिट- ridekart_offical/instagram)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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