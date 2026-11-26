हुंडई आयोनिक P 16 जनवरी को आएगी, यह कंपनी की सबसे सस्ती EV होगी; 355Km रेंज की उम्मीद
आयोनिक P के हुंडई के E-GMP (K) बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की संभावना है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कंपनी की ग्लोबल EV इंस्टर में भी किया जाता है। कंपनी इसका प्रोडक्शन लोकल स्तर पर करेगी।
हुंडई भारतीय बाजार के लिए के लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। अब इसके भारतीय बाजार में एंट्री की डेट सामने आ गई है। दरअसल, हुंडई 16 जनवरी, 2027 को भारत के लिए अपनी पहली कॉम्पैक्ट EV पेश करेगी, जिसका नाम आयोनिक P (Ioniq P) रखे जाने की उम्मीद है। आयोनिक P की कीमतों की घोषणा ऑटो एक्सपो 2027 में की जा सकती है, जो 4 फरवरी से 9 फरवरी के बीच दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा।
आयोनिक P के हुंडई के E-GMP (K) बॉर्न-इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की संभावना है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कंपनी की ग्लोबल EV इंस्टर में भी किया जाता है। कंपनी इसका प्रोडक्शन लोकल स्तर पर करेगी। वहीं, इसमें इस्तेमाल होने वाले बैटरी पैक के लिए सेल यहीं बनाए जाएंगे। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ सिरोस EV जैसे मॉडल से होगा।
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Hyundai Ioniq 9
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Audi e-tron Sportback
₹ 1.2 - 1.26 करोड़
Audi Q8 Sportback e-tron
₹ 1.19 - 1.32 करोड़
Audi Q6 e-tron
₹ 1 - 1.1 करोड़
Porsche Macan EV
₹ 1.22 - 1.69 करोड़
Audi Q8 e-tron
₹ 1.15 - 1.27 करोड़
कंपनी की एंट्री लेवल eSUV बनेगी
हुंडई इसल मॉडल से फाइनेंशियल ईयर 2028 में अपना EV सेल्स शेयर बढ़ाने का काम करेगा। हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य भारत के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ इसे हासिल करना है। हालांकि, कंपनी ने नए मॉडल के लिए सेल्स टारगेट का खुलासा नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब तक भारत की इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री लगभग 90% बढ़ गई है।
इंस्टर वाले बैटरी पैक मिलने की उम्मीद
आयोनिक P को E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, कंपनी इसका उपयोग इंटरनेशनली उपलब्ध इंस्टर EV द्वारा भी किया जाता है। इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मिल सकती है। फिलहाल कंपनी ने रेंज के सटीक आंकड़ों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। फिर भी ग्लोबल मार्केट में इंस्टर EV 42kWh और 49kWh बैटरी पैके के साथ आती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 355Km तक है।
छोटी लेकिन सेफ इलेक्ट्रिक कार होगी
आयोनिक P कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV भी होगी। इस EV का प्रोडक्शन तमिलनाडु में हुंडई की श्रीपेरंबदूर फेसिलिटी में किया जाएगा। हालांकि, कंपनी साफ कर चुकी है कि नई कॉम्पैक्ट EV में नेक्स्ट जनरेशन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि ब्रांड के कई नए-पुराने मॉडलों पर देखा गया प्लियोस कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी हो सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें