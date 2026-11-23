हुंडई मोटर इंडिया इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही देश में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पेश कर सकती है। फिलहाल इसे HE1i कोडनेम दिया गया है।

हुंडई मोटर इंडिया इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही देश में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV पेश कर सकती है। फिलहाल इसे HE1i कोडनेम दिया गया है। जबकि इसके प्रोडक्शन मॉडल को हुंडई आयोनिक P नाम से उतारे जाने की खबर है। खास बात यह है कि यह कंपनी की भारत के लिए तैयार की जाने वाली एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 10 लाख रुपये हो सकती है। ऐसे में इसका मुकाबला टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी से होगा।

इतनी हो सकती है कीमत हुंडई आयोनिक P को जनवरी, 2027 में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह 2027 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहली बार आम लोगों के सामने आ सकती है। कंपनी इसे मार्च, 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह हुंडई की भारत में सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे रखा जाएगा।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि नई हुंडई इलेक्ट्रिक एसयूवी का डिजाइन बॉक्सी और सीधा होगा। इसका डिजाइन कंपनी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक कारों, खासकर हुंडई इंस्टर EV से प्रेरित हो सकता है। इसके फ्रंट में सीधा बोनट, नीचे की तरफ LED हेडलैंप और पिक्सल डिजाइन वाली LED DRLs मिल सकती हैं। इसके अलावा, इसमें ऊंची रूफलाइन, फ्लश-टाइप डोर हैंडल और बड़े रूफ रेल्स दिए जा सकते हैं। एसयूवी में डुअल-टोन अलॉय व्हील और पीछे की तरफ पिक्सल डिजाइन वाली LED टेललैंप भी मिलने की उम्मीद है।

ADAS से लैस होगी एसयूवी टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों में इसके केबिन की कुछ झलक भी देखने को मिली है। इसमें बीच में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग और लेवल-2 ADAS भी दिए जाने की उम्मीद है।