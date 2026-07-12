ग्राहकों के लिए तरस गई हुंडई की यह इलेक्ट्रिक कार! 30 दिनों में सिर्फ 9 लोगों ने खरीदा, 690 km है रेंज

हुंडई की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को बीते महीने यानी जून, 2026 में निराशा हाथ लगी। बता दें कि इस दौरान आयोनिक 5 को सिर्फ 9 लोगों ने खरीदा।

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भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान हुंडई वेन्यू, एक्सटर और क्रेटा जैसे मॉडलों को खूब ग्राहक मिले। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को निराशा हाथ लगी। बता दें कि इस दौरान आयोनिक 5 को सिर्फ 9 लोगों ने खरीदा। इस दौरान इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 25 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में इसे 12 ग्राहक मिले थे। आइए जानते हैं इस ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं कार के फीचर्स हुंडई आयोनिक 5 में पैरामेट्रिक पिक्सेल एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक यूनीक लुक देती हैं। कार के ऑटो फ्लश डोर हैंडल्स और 20-इंच के अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन में 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन मिलती हैं, जिनमें एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले के लिए है। गाड़ी के अंदर काफी खुला और हवादार स्पेस मिलता है, जिसमें इको-फ्रेंडली और रीसाइकिल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।

सेफ्टी भी है दमदार इसमें सेफ्टी के लिए सबसे एडवांस लेवल-2 एडास (ADAS) तकनीक दी गई है। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे 21 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा, कार में 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। आराम के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम बोस (Bose) का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेहिकल-टू-लोड (V2L) तकनीक भी मिलती है।

690 किमी की शानदार रेंज परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 84kWh का बड़ा और पावरफुल लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 690 किलोमीटर (ARAI सर्टिफाइड) की शानदार ड्राइविंग रेंज देती है। इसमें लगी रियर-व्हील ड्राइव (RWD) इलेक्ट्रिक मोटर 225bhp की मैक्सिमम पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह कार मात्र 7.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।