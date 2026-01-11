हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV को बीते महीने सिर्फ 69 लोगों ने खरीदा, रेंज 600 km से ज्यादा
हुंडई की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी IONIQ 5 को दिसंबर, 2025 में सिर्फ 69 ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान आयोनिक 5 की बिक्री में सालाना आधार पर 188 पर्सेंट की तेजी देखी गई।
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो क्रेटा और वेन्यू जैसी मॉडलों को 10,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। जबकि इसी दौरान कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को सिर्फ 69 ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान आयोनिक 5 की बिक्री में सालाना आधार पर 188 पर्सेंट की तेजी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 24 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई की इस ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
600 km से ज्यादा है रेंज
हुंडई आयनिक 5 में 72.6kWh की बैटरी दी गई है जो 217bhp की अधिकतम पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कार फुल चार्ज पर 631 किमी की रेंज ऑफर करती है। यह ईवी 150kWh चार्जर से 21 मिनट में 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है। जबकि 50kWh चार्जर के जरिए इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटे का समय लगता है।
इतनी है इलेक्ट्रिक कार की कीमत
इलेक्ट्रिक कार के केबिन में डुअल इंटीग्रेटेड 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर अस्सिटेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हुंडई आयनिक 5 की एक्स-शोरूम कीमत 46.30 लाख रुपये है।
