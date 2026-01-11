Hindustan Hindi News
हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV को बीते महीने सिर्फ 69 लोगों ने खरीदा, रेंज 600 km से ज्यादा

हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV को बीते महीने सिर्फ 69 लोगों ने खरीदा, रेंज 600 km से ज्यादा

संक्षेप:

हुंडई की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी IONIQ 5 को दिसंबर, 2025 में सिर्फ 69 ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान आयोनिक 5 की बिक्री में सालाना आधार पर 188 पर्सेंट की तेजी देखी गई।

Jan 11, 2026 08:40 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो क्रेटा और वेन्यू जैसी मॉडलों को 10,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। जबकि इसी दौरान कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को सिर्फ 69 ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान आयोनिक 5 की बिक्री में सालाना आधार पर 188 पर्सेंट की तेजी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 24 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई की इस ईवी के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

इतनी है इलेक्ट्रिक कार की कीमत

इलेक्ट्रिक कार के केबिन में डुअल इंटीग्रेटेड 12.3-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर अस्सिटेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हुंडई आयनिक 5 की एक्स-शोरूम कीमत 46.30 लाख रुपये है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
