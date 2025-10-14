Hindustan Hindi News
हुंडई आयनिक 5 (Hyundai Ioniq 5) की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सितंबर 2025 में इस ईवी की सिर्फ 6 यूनिट बिकीं। पिछले 6 महीने में इसकी मात्र 84 यूनिट बिकी है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 01:44 PM
लोगों ने इस कार से मोड़ा मुंह, सितंबर में सिर्फ 6 ग्राहकों ने खरीदा; 57% तक गिरी सेल; 6 महीने में मात्र 84 यूनिट बिकी

हुंडई (Hyundai) की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार आयनिक 5 (Ioniq 5) लॉन्च के बाद से ही अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए चर्चा में रही है। लेकिन, अब इसकी बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सितंबर 2025 में कंपनी ने इसकी सिर्फ 6 यूनिट्स बेची है। अगस्त 2025 के मुकाबले इस की बिक्री में 57.14% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आइए इस ईवी की पिछले 6 महीने की बिक्री डिटेल्स जानते हैं।

पिछले 6 महीने से हुंडई आयनिक 5 की बिक्री

महीनाबिक्री (यूनिट्स में)
अप्रैल 202516
मई 202511
जून 202512
जुलाई 202525
अगस्त 202514
सितंबर 20256

ऊपर दिए गए चार्ट में पिछले 6 महीने की हुंडई आयनिक 5 की बिक्री रिपोर्ट दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि जुलाई 2025 में आयनिक 5 (Ioniq 5) की बिक्री चरम पर थी, वहीं अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि इस ईवी की बिक्री में लगातार क्यों गिरावट दर्ज की जा रही है।

क्यों घटी Ioniq 5 की बिक्री?

आयनिक 5 (Ioniq 5) भले ही एक हाई-टेक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इसके कम सेल्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये ईवी करीब 46 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ यह प्रीमियम EV सेगमेंट में आती है, जो अभी भी सीमित खरीदारों तक सीमित है। इसके अलावा भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क अभी भी डेवलपमेंट के दौर में है, जिससे लंबी दूरी की ड्राइविंग चुनौतीपूर्ण रहती है। वहीं, टाटा (Tata), BYD और MG जैसी कंपनियों की नई और सस्ती EV कारों ने ग्राहकों का ध्यान खींचा है, जिसके चलते इतनी महंगी ईवी को लोग खरीदने से कतराते हैं। आखिरी कारण यह भी हो सकता है कि लग्जरी EV सेगमेंट पर ज्यादा टैक्स छूट नहीं मिलती है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है।

आयनिक 5 के फीचर्स और परफॉर्मेंस

हुंडई आयनिक 5 के फीचर्स और परफॉर्मेंस काफी गजब हैं, जो अभी भी ग्राहकों का दिल जीत लेते हैं। भले ही बिक्री में गिरावट आई हो, लेकिन हुंडई आयनिक 5 (Hyundai Ioniq 5) अब भी तकनीक और डिजाइन के मामले में बेहतरीन EV में से एक है। इसमें 72.6 kWh का बैटरी पैक मिल रहा है, जो 631 किमी. तक की रेंज (ARAI सर्टिफाइड) ऑफर करती है।

हुंडई आयनिक 5 में मिलने वाले अल्ट्रा-फास्ट (Ultra-fast) चार्जिंग से आप इस ईवी को सिर्फ 18 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज कर सकते हैं। इसमें ADAS (Level 2) सेफ्टी सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और 12.3-इंच ड्यूल स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है।

