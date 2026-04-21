ग्राहकों के लिए बुरी तरह तरस गई ये कार, पिछले 12 महीनों में सिर्फ 185 ग्राहक मिले; 600 km से ज्यादा है रेंज

Apr 21, 2026 05:38 pm IST

हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को FY2026 के दौरान सिर्फ 185 ग्राहक मिले। इस दौरान आयोनिक की बिक्री में 48 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 353 यूनिट था।

हुंडई की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अहर बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 की बात करें तो कंपनी की पॉपुलर एसयूवी क्रेटा को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा। इसके अलावा, हुंडई के दूसरे मॉडलों को भी अच्छे-खासे खरीददार मिला। हालांकि, इसी दौरान हुंडई की धांसू इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 को निराशा हाथ लगी। हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai IONIQ 5) को इस दौरान सिर्फ 185 ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर आयोनिक की बिक्री में 48 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 353 यूनिट था। आइए जानते हैं हुंडई आयोनिक 5 के फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और केबिन इसके डिजाइन में 'पिक्सेल' थीम का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी हेडलाइट्स और टेललाइट्स में साफ दिखता है। यह देखने में जितनी स्पोर्टी है अंदर से उतनी ही आरामदायक भी। इसका व्हीलबेस काफी लंबा है जिससे केबिन में बैठने के लिए बहुत जगह मिलती है। इसके इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें दो बड़ी 12.3-इंच की स्क्रीन दी गई हैं। इसकी सीटों को आप किसी सोफे की तरह रिक्लाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हुंडई आयोनिक में ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

दमदार बैटरी और लंबी रेंज परफॉर्मेंस के मामले में यह कार किसी से कम नहीं है। इसमें 72.6 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जो फुल चार्ज होने पर आपको करीब 631 किलोमीटर (ARAI के मुताबिक) की शानदार रेंज देता है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 214.56bhp की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह सुपर-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप 350 kW का फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो यह महज 18 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो सकती है।