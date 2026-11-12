हुंडई की इस कार को अक्टूबर में सिर्फ 1 ग्राहक मिला, पिछले 8 महीने में भी महज 66 यूनिट ही बिकीं
आयोनिक 5 की फाइनेंशियल ईयर 2027 सेल्स की बात करें तो अप्रैल में इसकी 20 यूनिट बिकीं। जबकि, मई में इसकी 10 यूनिट, जून में इसकी 9 यूनिट, जुलाई में इसकी 8 यूनिट, अगस्त में इसकी 9 यूनिट, सितंबर में इसकी 9 यूनिट और अक्टूबर में इसकी 1 यूनिट बिकीं।
हुंडई मोटर इंडिया के लिए अक्टूबर 2026 में आयोनिक 5 उसकी सबसे कम बिकने वाली कार रही। इस इलेक्ट्रिक SUV की डिमांड में लगातार कमी आ रही है। खासकर, हर महीने इसके ग्राहक तेजी से गिर रहे हैं। आयोनिक 5 की बिक्री का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले महीने यानी इसकी सिर्फ 1 यूनिट बिकी। इसमें 72.6kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। जिसकी सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट रेंज 631Km है। इस फाइनेंशियल ईयर इसकी डिमांड में हर महीने गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि सितंबर में इसकी 9 यूनिट बिकी थीं।
|आयोनिक 5 की सेल्स FY2027
|महीना
|यूनिट
|अप्रैल
|20
|मई
|10
|जून
|9
|जुलाई
|8
|अगस्त
|9
|सितंबर
|9
|अक्टूबर
|1
|टोटल
|66
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Tesla Model Y
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₹ 65.97 लाख
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आयोनिक 5 की फाइनेंशियल ईयर 2027 सेल्स की बात करें तो अप्रैल में इसकी 20 यूनिट बिकीं। जबकि, मई में इसकी 10 यूनिट, जून में इसकी 9 यूनिट, जुलाई में इसकी 8 यूनिट, अगस्त में इसकी 9 यूनिट, सितंबर में इसकी 9 यूनिट और अक्टूबर में इसकी 1 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 66 यूनिट बिकी हैं। अक्टूबर में इसे FY2027 की सबसे कमजोर बिक्री मिली।
12.3-इंच स्क्रीन से लैस
इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर 12.3-इंच स्क्रीन का पेयर मिलता है। जिसमें इस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन साथ दिया है। कार में हेडअप डिस्पले भी मिलता है। कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, वर्चुअली इंजन साउंड, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, चार डिस्क ब्रेक, मल्टी कोलाइजन-अवॉइडेंस ब्रेक, पावर चाइल्ड लॉक दिया है। इसमें लेवल 2 ADAS भी दिया है, जो 21 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
100% रिसाइकिल मटीरियल
इंटीरियर में ईको-फ्रेंडली मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। आर्मरेस्ट, सीट अपहोल्स्ट्री और स्टीयिरिंग व्हील पर पिक्सल डिजाइन मिलता है। कंपनी का कहना है कि कार के क्रैश पैड, स्विच, स्टीयरिंग व्हील, डोर पैनल पर बायो पेंट किया गया है। इसकी HDPI को 100% रिसाइकिल करके फिर से यूज किया जा सकता है।
सिंगल चार्ज पर 631Km रेंज
कार में 72.6kWh का बैटरी पैक दिया है। ये सिंगल चार्ज पर ARAI-सर्टिफाइट 631km की रेंज देती है। आयोनिक 5 में सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मिलता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 217hp का पावर और 350Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 800 वाट की सुपरफास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि 18 मिनट की चार्जिंग में ये 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें